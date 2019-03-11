台北國泰萬怡酒店正式開幕　景觀房眺望101、還能辦高空婚禮

▲台北國泰萬怡酒店於11日正式開幕。（圖／記者陳涵茵攝）



記者陳涵茵／台北報導、攝影

國泰飯店觀光事業攜手萬豪國際集團打造的「台北國泰萬怡酒店」已於今（11日）正式開幕，台北國泰萬怡酒店主打商務客群，提供快速入住與退房服務並特別設有行政酒廊樓層，從去年12月試營業至今住房率已達5成。

▲部分景觀房能眺望101大樓。



台北國泰萬怡酒店為萬豪酒店集團旗下在台第一間萬怡品牌直營店，位於中山區民生東路與建國北路交叉路口，地理位置交通便捷鄰近捷運行天宮站，共有227間房中有85間景觀房能眺望101大樓。飯店內有全日餐廳、酒吧、行政酒廊等設施、宴會廳、會議室，其中行政樓層戶外有一座空中花園，不僅能提供住客散步放空，還能租借場地讓新人們舉辦高空露天婚禮。

▲行政樓層提供商務賓客專屬休憩空間。



▲戶外空中花園。



▲露天婚禮。（圖／台北國泰萬怡提供）



國泰飯店觀光事業總經理莊琬華表示：「今年國泰飯店觀光事業邁向第六年，看中萬豪國際集團為全球高市占率與完善會員禮遇計畫，旗下品牌萬怡酒店Courtyard by Marriott主打中高端商務客群，適合台北國泰萬怡酒店位在台北市中心的據點規劃，因此決定合作。」也提到未來不僅將評估國泰人壽、國泰建設旗下地產，而是全台各區尋覓適合開設新飯店的地點，重點將放在增加大台北地區及台中新據點持續拓展事業版圖。