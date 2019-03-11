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影／香港藝術月必看！「37米KAWS」3/22登陸維多利亞港

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▲繼台北後，《KAWS:HOLIDAY》第三站將抵達香港。（影／香港旅發局授權提供）

▲《KAWS:HOLIDAY》3/22到第三站香港。（圖／香港旅發局提供）

▲《KAWS:HOLIDAY》3/22到第三站香港。（圖／香港旅發局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

還記得中正紀念堂前的KAWS巨型雕塑嗎？繼首爾及台北站引起極大迴響後，《KAWS:HOLIDAY》第三站將登陸香港維多利亞港！紐約著名藝術家KAWS打造出總長37米、KAWS至今最大型臥姿藝術作品「COMPANION」，以全新灰調、躺臥姿態登場，落腳香港標誌性的維多利亞港。

▲《KAWS:HOLIDAY》3/22到第三站香港。（圖／香港旅發局提供）

▲《KAWS:HOLIDAY》躺在香港維多利亞港港邊，彷彿漁村多了個龐然巨物。

搭上三月「香港藝術月」盛事，《KAWS:HOLIDAY》與長期合作夥伴、主辦及策展單位AllRightsReserved，再次攜手其最具代表性的作品COMPANION帶來香港，將在3月22日至31日於香港維多利亞港展出，旅客可於中西區海濱長廊（中環段）近距離觀賞作品。

▲《KAWS:HOLIDAY》3/22到第三站香港。（圖／香港旅發局提供）

▲《KAWS:HOLIDAY》作為『香港藝術月』的重點項目之一。

KAWS策展人SK Lam表示，2010年首次攜手KAWS於香港展出作品，很高興能在接近10年後，將這個大型海上藝術項目帶回香港。

香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢表示，每年三月「香港藝術月」到來，多采多姿的藝術活動遍佈整個城市，《KAWS:HOLIDAY》作為『香港藝術月』的重點項目之一，將為香港帶來國際曝光，強化香港作為世界級藝術集中地的形象。

▲《KAWS:HOLIDAY》3/22到第三站香港。（圖／香港旅發局提供）

▲《KAWS:HOLIDAY》今年1月27日才結束在台北中正紀念堂的展出。

為迎接KAWS最大型戶外藝術作品的到來，藝術家KAWS將到訪並出席假 3月 22日《KAWS:HOLIDAY》香港站開幕活動，揭開為期10天的維港展覽。

《KAWS:HOLIDAY》香港站
展出日期：2019年3月22日至31日於香港維多利亞港展出
觀賞地點：中西區海濱長廊（中環段）

關鍵字： 香港旅遊 KAWS 港澳旅遊 亞洲旅遊 香港藝術月

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