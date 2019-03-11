陽明山花季17日尾聲！下周吉野櫻開、夜櫻配噴泉超浪漫

▲2019陽明山花季17日進入尾聲，當天還有淨山活動及音樂會 。（圖／臺北市政府工務局公園處提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

乍暖還寒的春天，正適合上山賞花！台北市政府工務局公園處表示，陽明山公園的昭和櫻已凋謝，緊接而來是吉野櫻，預估再一周開花，在雲霧繚繞之中賞花漫步特別有感。3月17日陽明山花季結束當天，還有淨山活動及音樂會。

▲吉野櫻昨（10）日花況，預估再一周才會全數開花 。

公園處花卉實驗中心補充，別於白天的美，陽明山的夜櫻也很動人，打上燈光的櫻花和噴泉為景，十分有意境。公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，該噴泉建於民國53年，是當時全台最大的噴泉，每個整點噴發50分鐘，水柱平均高約2 公尺，最高可達4公尺，若有上山的民眾，不妨回味上一代的浪漫約會勝地。





▲花鐘噴泉建於民國53年，是當時全台最大的噴泉，每個整點噴發50分鐘 。

北市公園處表示，3月17日陽明山花季結束當天，將舉辦草山幻想曲「清山淨水美妙音符」，邀請民眾一同健行賞櫻及攜手淨山，活動當天在花鐘廣場還有台北市立交響樂團等帶來的音樂節目，邀民眾一同愛護大自然，活動結束後也會贈送紀念品。

▲陽明山花鐘前櫻花 。

凡參加17日「清山淨水」的民眾，只要拍照打卡，就能夠獲得盆栽杯墊乙個，限量80個名額即將額滿，現場剩下約20名。活動結束後，亦可換取茶花為主的小盆栽乙個，相關活動內容和最新花況請上陽明山花季官網查詢。

此外，公園處也特別提醒，陽明山天氣多變，出門前別忘了攜帶雨具及加件外套，為節能減碳，請旅客多多利用捷運及大眾運輸工具上山，度過愉快的賞花輕旅行。

▲2019陽明山花季將於本周日結束 。

2019陽明山花季交通資訊：

1. 花季公車行駛路線：

124(陽明山-陽明山國家公園管理處-竹子湖派出所-小油坑)、125(陽明山站-花鐘)、128（捷運石牌站－花鐘－陽明山第2停車場，假日行駛）、129路公車（捷運北投站－花鐘－陽明山第2停車場，假日行駛）、131（陽明山第2停車場－花鐘－陽明書屋－竹子湖）

2. 公車每日行駛路線：

681(東湖-陽明山國家公園管理處)、230(捷運北投站-陽明山)、紅5(捷運劍潭站-陽明山)、小8(捷運石牌站-竹子湖)、小9(捷運北投站-竹子湖)