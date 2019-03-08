長灘島單程888元！AirAsia春季機票大促銷3月10日0時開搶

▲AirAsia長灘島直飛單程未稅新台幣888元起。（圖／Ettoday資料照）



旅遊中心／綜合報導

228假期來不及安排行程，2019想出國玩可要把握這波春季機票大促銷。AirAsia今年首檔促銷將於3月11日0時起至2019年3月17日登場，長灘島直飛單程未稅新台幣888元起，清邁單程未稅988元起，提早規劃可以開始搶票。

2019年AirAsia第一波大促銷首推菲律賓航線，剛於年前開賣的台北－長灘島卡利波直飛航線，推出單程未稅新台幣888元起的超殺價格，經過6個月封島整頓的長灘島，超美細白沙灘與清澈海水更美了。而去年開航的台北－克拉克、高雄－馬尼拉、台北－清邁，同樣推出單程未稅新台幣988元起低價。馬來西亞部分台北－吉隆坡、台北－沙巴、高雄－吉隆坡航線，價格也一樣殺紅眼，單程未稅新台幣1,188元起。

▲AirAsia首波春季促銷。（圖／記者陳涵茵攝）



至於日本航線因剛開航不久，此次促銷僅販售出發日期為2019年3月11日至10月26日的航班，台北－大阪以及台北－名古屋航線分別販售單程未稅1,588、1499元起。長班轉機熱門航班台北－雪梨、台北－柏斯、台北－墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅也僅要新台幣2,980元起。短程轉機航班如台北／高雄－檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣1,907元起，明年228連假跟清明假期都是這波開賣。

此次促銷開賣特價2019年9月1日至2020年6月2日出發的機票，部分航線僅販售至2019年10月26日前出發的機票，AirAsia BIG會員可提早24小時優先搶票，即3月10日0時可使用AirAsia官網或手機App搶票。