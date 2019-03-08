

▲台灣第一家，A CUT真實品牌名稱被畫入會長島耕作漫畫。（圖／台北國賓大飯店提供）



記者黃士原／台北報導

歷任主任、課長、部長、社長、會長等十一個階段，作漫畫主角「島耕作」可說是世界上最知名的上班族，這系列漫畫全球發行量突破4,000萬冊，作者弘兼憲史為求引人入勝，裡面出現許多實際場景，據了解在最新的會長島耕作第11集中，A CUT牛排館將完整的畫入漫畫中，而且以原名出現，這可是全台的第一家被畫入島耕作漫畫的餐廳。





▲會長島耕作漫畫第11集將在3月下旬出刊。（圖／台北國賓大飯店提供）

漫畫「會長島耕作」將於3月下旬首度在台灣與日本同步上市，最新第11集會以台灣為主題，除知名景點外，全台只有國賓大飯店的A CUT牛排館這家餐廳被日本漫畫大師弘兼憲史完整的畫入漫畫中，且長達8個版面，包括有A CUT牛肉、韃靼牛肉、祕密花園甜點、紅酒分享器等。

原來是弘兼憲史曾於2018年中親自到A CUT用餐，留下深刻印象，返抵日本後創作，最新一期的主題為台灣，A CUT也就成為漫畫中的獨家餐廳。





▲A CUT新菜─香煎虎蝦。





▲A CUT新菜─香煎鵝肝。

A CUT也同步推出新菜單，由行政主廚凌維廉率領團隊一同設計，並將主題訂為「餐桌上的陽光」，大量使用酸香甜的柑橘橙類水果或調味醬料，菜盤中閃耀著金黃色的果色光芒，堪比為一方餐桌抹上陽光。搭配各式水果，即日起於A CUT牛排館推出。