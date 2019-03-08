走進中國版的普羅旺斯！北疆仙境預約夏日避暑之旅

文／七逗旅遊網提供

當夏天的腳步悄悄來臨，中國北新疆就像一片未受汙染的畫布，被大自然染上了翠綠的色彩，成為最動人的傑作，也是躲避高溫的好去處！6、7月，受到薰衣草祝福的伊犁河谷，甚至還會開出一整片溫柔的紫色海洋，媲美法國的普羅旺斯！





▲伊犁河谷是中國版的普羅旺斯。（圖／鳳凰旅遊提供）

夏季的伊犁河谷，開滿了淡紫色的薰衣草，當風悄悄拜訪，柔媚的紫色花海輕柔起舞，散發淡淡的芬芳，簡直就是中國版的普羅旺斯。伊犁河谷的紫色花花世界喚醒了人們心中最純真的孩子，彷彿將一個紫色的夢境搬到了現實世界中。





▲巴音布魯克大草原的上的九曲十八彎。（圖／鳳凰旅遊提供）

在北疆，草原、江河、湖泊、特殊的地貌…任何你想的到的景色統統能在這裡看到。巴音布魯克草原上蜿蜒的河流「九曲十八彎」，像是上帝落下的銀色絲帶，特別是在夕陽映射下，更是閃閃發亮的絕景；還有世界四大高山河谷草原之一的「那拉提草原」，初夏時分，草原上開遍五顏六色的野花，還可在此體驗草原騎馬。





▲初夏的那拉提草原上，草景花景將組成斑斕的立體風景。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲被譽為新疆最美風景之一的賽里木湖。（圖／鳳凰旅遊提供）

乍看以為是海的賽里木湖，彷彿一位高冷的公主，它是新疆面積最大、海拔最高的高山冷水湖。夏季，豐美的草原、金色的小花襯托出賽里木湖之美，色澤如藍寶石般的湖水讓人只想連連按下快門。



▲《中國國家地理》曾把魔鬼城評選為「中國最美的三大雅丹」第一名。（圖／鳳凰旅遊提供）

北疆擁有特殊的風蝕地形「雅丹地貌」，像是魔鬼城、五彩灘，都吸引不少前來朝聖的民眾。

由於魔鬼城位在風口，一年四季都超狂的強風就像是一位造型師，為魔鬼城塑造出奇形怪狀的模樣，地面上深淺不一的溝壑、裸露的石層，讓魔鬼城看起來像是露出尖牙的猛獸，又像是神祕的堡壘。而五彩灘最大的亮點，在於它由兩種截然不同的風景組成，南岸是綠州和沙漠，北岸又是色彩斑斕的泥岩、砂岩，讓人眼睛為之一亮。





▲五彩灘的南北景色十分不同，分別在這兩個區域打卡拍照，一定會讓人誤以為來到兩個完全不同的景點。（圖／鳳凰旅遊提供）

「神的後花園」長什麼模樣？來喀納斯景區，就可以親眼見證超夢幻的美景！夏天的喀納斯景區是避暑勝地，銀色的山峰分布在遠方，縹緲的山嵐纏繞在喀納斯湖和山林間，宛如美好的仙境。像一條龍蜿蜒在原野之間的臥龍灣、如同鑲嵌在喀納斯河上的明珠的月亮灣、彷彿仙境一樣的神仙灣，勾勒出喀納斯景區優美的輪廓，每拐一道彎，就讓人看見截然不同的好風光。



▲反S形的月亮灣是山間一抹夢幻的藍。（圖／鳳凰旅遊提供）





▲神仙灣波光粼粼、花草茂盛、林木蓊鬱，就算真的有神仙住在這裡也不奇怪。（圖／鳳凰旅遊提供）



▲新疆獨特的坐馬車體驗。（圖／鳳凰旅遊提供）

為了讓您深度體驗北疆的文化，鳳凰旅遊特別安排喀贊其民俗旅遊區，搭乘全新疆獨特的伊犁馬車逛大街。再安排欣賞結合哈薩克、維吾爾等7個新疆民族風情的歌舞劇～阿依樂宴藝大劇院歌舞宴，享受一場西域美食與西域正妹、帥哥帶來的感官饗宴。行程動線上更搶先推出於2018年開航的「西安飛阿勒泰」、「庫爾勒飛西安」航線來包裝新疆行程，讓旅客玩的更加輕鬆深度！





▲「阿依樂宴藝大劇院歌舞宴」展現新疆熱情的民風。（圖／鳳凰旅遊提供）

推薦行程：

＊限時促銷 第二人減6000＊無購物、無自費

▲超進化版-絕色北疆 雙飛 紀行11天►►►



▲超進化版-絕色北疆 雙飛 紀行12天►►►

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

鳳凰粉絲團

鳳凰line@線上諮詢：

台北店ID：@JDG5584L 桃園店ID：@xat.0000186109.s8m

新竹店ID：@xat.000019304.f5y 台中店ID：@xat.0000193383.goh

台南店ID：@xat.0000193768.q4v 嘉義店ID：@xat.0000192504.omk

高雄店ID：@xat.0000193769.2kl