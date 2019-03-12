恆春超人氣銅板小吃「蛋酥餅」！一口咬下超酥脆、越嚼越香

點評：看到流口水了啦～

文、圖／小盛的流浪旅程

恆春蛋酥餅，恆春小鎮在地特色美食之一，酥鬆綿密的餅皮配上煎炸過後的蛋香再來點醬汁的點綴，雖然看似簡單，但卻無比的美味，讓人不由自主地回味再三。

漂流到墾丁的小盛這次介紹的恆春美食是位於恆春老街上的人氣在地美食－恆春蛋酥餅，有時小盛下班想吃蛋酥餅的時候，往往晚個幾分鐘老闆就跟我說賣完了，而且假日的時候人潮也是絡繹不絕的前來，就可知道這家蛋酥餅人氣有多高，而且高到連食尚玩家也都曾經前來採訪報導過。

恆春蛋酥餅總共有四種口味－玉米、青蔥、洋蔥以及九層塔，然而九層塔則是人氣No.1的口味，除了玉米之外的蛋酥餅我都已經全吃過了，但至於什麼是蛋酥餅呢，看店家攤車前的介紹就知道，他既不是蔥油餅也不是炸蛋餅，我想店家應該是被問到很多次了所以才會下此兩種註解吧XD，我到覺得蛋酥餅比較像是兩種的結合，只是把蛋、餅皮以及內餡的配料分開製作而已。

這位就是人氣蛋酥餅的老闆，為人很健談，每次在排隊的時候也常常看他跟客人們喇賽，等待的過程也可以跟她聊個天打發一下時間也可以。

蛋酥餅的做法我覺得還挺像炸彈蔥油餅，只是油鍋內的油不會放這麼多，老闆先將餅皮以及蛋分開煎炸，然後撒上九層塔之後再將之結合，完成之後就是美味的蛋酥餅了。





蛋酥餅起鍋之後，老闆再上頭還要淋上些許的醬油膏提味之後就可以拿給客人食用了，看這蛋酥餅令人垂涎三尺的模樣就讓人趕快想大肆朵頤一番。

蛋酥餅（NT.35），蛋酥餅1份35元，3份則是100元，是平價的銅板小吃，大小就像是一般的蔥油餅那般大，這蛋酥餅一入口卻讓我記憶深刻，因為那蛋酥餅的外皮煎到餅皮外層酥脆，但餅皮內部還保有綿密的口感，越吃餅皮散發出的香氣更是迷人，很少吃過這麼好吃的麵皮呢。

蛋酥餅我吃過的內餡是九層塔、青蔥以及恆春半島名產-洋蔥等，九層塔的香氣最重，相較之下更能凸顯蛋酥餅的風味，而青蔥的蔥香氣也跟蛋酥餅非常搭，而洋蔥的鮮甜則是跟賦予蛋酥餅另一種不同的風味，3種的內餡我都覺得挺好吃的，就端看大家喜歡搭配甚麼樣的內餡即可。

恆春蛋酥餅為恆春老街上超人氣的小吃之一，老實說嚐過一次之後我就喜歡上這個風味了，所以有時候想吃的時候都會前來跟老闆交關一下，如果有來到墾丁遊玩的話，路過恆春絕對不可錯過這美味人氣蛋酥餅。

恆春蛋酥餅



地址：屏東縣恆春鎮中山路104號

電話：0955624775

營業時間：12：00～20：00（賣完為止）

小盛的流浪旅程

每一趟流浪、每一次旅程都是為了追尋，雖然自己也不清楚追尋的是甚麼，但最後能獲得的卻是比自己想像的更多，因此我的流浪旅程將會持續不斷地走下去。