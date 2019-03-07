國王節、亡靈節這些節日你知道嗎？全球12個月份節慶統整

▲全世界12月份節慶。（圖／Booking.com提供，下同。）



旅遊中心／綜合報導

世界那麼大，每個國家都有自己的慶祝文化，像是華人的農曆新年、墨西哥的亡靈節都成了著名的特色傳統節慶，在規劃旅程時若剛好碰上當地節慶月份，絕對要感受一下道地的節慶氛圍，以下就將推薦全世界特殊的12個月節日。

1.一月澳洲日

1月26日的澳洲日原是紀念1788 年第一艘英國船隻抵達澳洲大陸，現今成為澳洲國慶日。「澳洲日」當天全國都有遊行、傳統文化表演、音樂和煙火秀等活動，若前往雪梨還能欣賞水舞及24小時的戶外音樂會。

2.二月中國農曆新年

二月農曆新年是全球華人最重要的節日之一，除了慎終追遠的祭祖儀式，中國北京也有著獨特的傳統文化，例如初一餃子初二麵的習俗，當地人會與家人團聚一同品嘗代表好運和財運的餃子；另外，年度大掃除更是將厄運趕出門迎接好運的時機。

3.三月愛爾蘭聖派翠克日

▲3月17日是愛爾蘭人的聖派翠克日。

3月17日是愛爾蘭人的聖派翠克日，節日原意是為了紀念主保聖人聖派翠克。當天愛爾蘭人會在世界各地盛大歡慶，旅客可以前往具中世紀風格的基爾肯尼，參加為期五天的聖派翠克週，體驗音樂表演和傳統舞蹈課程。住宿方面推薦巴特勒莊園，這座歷史建築不只是基爾肯尼城堡嫁妝房，還曾經是奧蒙德公爵的家有著高貴花園景觀。

4.四月荷蘭國王節

▲國王節首都阿姆斯特丹會陷入一片橘色。

4月27日荷蘭人會舉國慶祝現任國王威廉・亞歷山大的生日，當天荷蘭各地皆會有慶祝活動，包括演唱會表演、派對和市集攤位等。而首都阿姆斯特丹更將充斥著橘色的熱鬧氛圍，處處可見群眾身穿橘色服飾歡慶節日，外地旅客可藉此佳節一同放鬆狂歡。

5.五月日本黃金週

大家都知道日本有黃金週，不過可能不知道它的由來，五月有許多日本的重大節日，包含新天皇即位日、憲法紀念日、綠之日及兒童日，合併成為日本的黃金週。日本人會自4月29日開始休假，因此若計畫此時前往絕對是飯店一房難求，熱門景點人潮擁擠的盛況，要提早計畫旅程。

6.六月巴西六月節

▲巴西傳統節日六月節。

自16 世紀隨葡萄牙人傳入巴西的六月節，是歡慶施洗約翰誕辰日的重要慶典，同時也是農人用以歡慶雨季結束、迎接穀物收成的時節，整個六月都會有慶祝活動，旅客可特別在佳節期間品嚐由玉米所製成的美味糕點。

7.七月美國獨立紀念日

▲7月4日為美國的獨立紀念日必朝聖國慶煙火秀。

壯闊煙火秀歡慶自由7月4日為美國的獨立紀念日，是用以紀念1776年脫離英國統治的日子，旅客可至華盛頓D.C.欣賞軍事表演、紀念儀式和遊行等活動，或是在華盛頓紀念碑野餐，欣賞免費的美國國家交響樂團音樂會，此外，國慶日煙火更是旅客不容錯過的重頭戲。

8.八月希臘聖母升天節

▲聖母瑪麗亞升天節為8月15日。

8月15日在希臘正教的日曆上是聖母瑪麗亞升天節，希臘各地都會有盛大的饗宴（panigiri），教堂更會舉行傳統的宗教儀式。當日還有許多人會選擇前往提洛斯島的Panagia Evangelistria 教堂朝聖，在提洛斯聖母（Our Lady of Tinos）前祈禱。

9.九月南韓秋夕節

▲中秋節在南韓為秋夕節。

在南韓中秋節又稱作「秋夕節」，家家戶戶會製作各色松糕（songpyeon），並且以載歌載舞的方式慶祝節日。另外，秋夕節更具有表達感謝的意涵，家庭成員們會藉此機會團聚，互相送禮表達心意。想感受道地韓風，可入住韓式傳統住宿的景福宮韓屋村24號旅館，走路即可前往景福宮，一覽1395年朝鮮王朝所建的宮闕之美。

10.十月印度排燈節

▲印度排燈節（Diwali）。

在十月下旬至十一月上旬之間的印度排燈節（Diwali），是印度教的重要節日，節慶期間寺廟和住家前都會點一盞小燈，用來代表「以光明驅走黑暗，以善良戰勝邪惡」。旅客期間可品嚐用糖和鷹嘴豆粉做成的甜食mithai，以及內餡包著蔬菜、肉或小扁豆的炸糕點samosas慶祝特殊的宗教節日。

11.十一月墨西哥亡靈節

▲墨西哥特殊狂歡節亡靈節。

11月2日的亡靈節是墨西哥人紀念已逝親友的節日，充滿著色彩和歡樂的氛圍的亡靈節，其因是來自於阿茲特克人豁達的生命哲學，當地人在節慶中會以臉部彩繪，身穿骷髏頭的裝扮，帶著蠟燭、鮮花和食物到墳墓唱歌悼念亡者。

12.十二月俄羅斯冬日文化節

▲冬日文化節是雪國俄羅斯傳統節慶。

從12月中延續至1月的冬日文化節是俄羅斯獨特的節慶。首都莫斯科將會舉辦許多慶祝活動，包括革命廣場上的傳統歌謠舞蹈表演、紅場的冰雕展示，讓旅客能於此期間盡享冬日氛圍。入住莫斯科的斯普尼個人空間旅館，步行即可前往如童話般景緻的克里姆林宮與紅場，是體驗佳節的絕佳據點。

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