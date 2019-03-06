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快點來搶！超萌「小雞雨衣」　基隆雨天限定「無料大放送」

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▲ 基隆雨天限定旅遊 快搶超萌「小雞雨衣」。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆雨天限定旅遊，快搶超萌「小雞雨衣」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府交旅處結合東、西岸旅遊服務中心及15處借問站，8日推出「基隆雨天限定」行銷活動，只要在雨天，用「台灣好行」龍宮尋寶線套票或至基隆市各借問站消費滿500元以上或集滿3個活動戳章，就可免費兌換1件雨天限定小雞造型雨衣，限量1200件，只送不賣、送完為止。

市長林右昌指出，以前大家常說基隆愛下雨，有負面的印象，交旅處現把這項城市特色，轉化成大家到基隆遊玩的動力、有趣的事。他舉小雞造型雨衣為例，未來嘗試類似創意發想，用在本市觀光促銷及景點規劃設計，要讓雨的元素成為正面效應。

▲ 基隆雨天限定旅遊 快搶超萌「小雞雨衣」。（圖／基隆市政府提供）

交通旅遊處長李綱表示，推出這個活動行銷基隆，希望外縣市民眾到基隆玩，也到借問站逛逛，在基隆喝咖啡看海景、採買特色伴手禮，或搭台灣好行到正濱彩色屋，拍張雨中浪漫美照當網美，不要錯過雨天限定版小雞造型雨衣。

兌換方式有三種，購買台灣好行龍宮尋寶線套票，下雨天至基隆市東、西岸旅遊服務中心；雨天至基隆各借問站消費滿500元（若借問站為飯店業者，需為住宿消費）；活動期間於一週內，集滿基隆3家借問站活動戳章，且在任一家借問站消費不限金額。穿著小雞造型雨衣拍照，並分享至個人臉書或IG，即可兌換一件。

台灣好行龍宮尋寶線套票資訊：https://www.taiwantrip.com.tw/tickets/65
基隆借問站：http://www.taiwan-askme.tw/shop

▲ 基隆雨天限定旅遊 快搶超萌「小雞雨衣」。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆雨天限定旅遊 快搶超萌「小雞雨衣」。（圖／基隆市政府提供）

關鍵字： 基隆 借問站 雨衣

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