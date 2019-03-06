100台無人機開幕、煙火秀長達15分　2019澎湖海上花火節新亮點

▲2019澎湖國際海上花火節即將於4月18日登場。（圖／取自澎湖國際海上花火節臉書專頁）



旅遊中心／綜合報導

2019澎湖國際海上花火節即將於4月18日登場！澎湖縣政府預告今年的花火節開幕跟往年不一樣，開幕當日將會出現100台無人機升空出演，並引進科技水濓作為創意科技藝術配套展演，開幕煙火秀預計將長達15分鐘。

台灣燈會屏東上空出現的無人機AI智慧3D燈光展演驚艷全場，澎湖旅遊處表示，今年在澎湖上空也看得到精彩的無人機編隊演出，預計將出動100台無人機成為開幕亮點。至於無人機所展演的3D圖樣則暫時保密，透露可能是澎湖英文Penghu或是雙心石滬等，留給現場民眾驚喜。

▲今年的海上開幕煙火秀將長達15分。（圖／澎湖福朋喜來登提供）



此外，今年海上花火節顧及環保，施放煙花採低碳環保煙火，融合現代科技創意燈光展演，煙火在浪漫虹橋上綻放時搭配聲光視覺打造更多層次效果的海上花火節。澎湖國際海上花火節規劃於4月18日至6月27日在馬公市觀音亭休閒園區舉辦每周一、四登場，配合節慶連假期間，增加5月12日母親節、6月8日端午連假2場加場活動，共計22場次。開幕煙火15分鐘，其餘場次則施放10分鐘。

▲海上花火節時刻表。（圖／取自澎湖縣政府）