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東京米其林一星PELLEGRINO客座RÒU by T-HAM　每場限席10人

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▲東京米其林一星PELLEGRINO客座RÒU by T-HAM　每場限席10人。（圖／RÒU by T-HAM提供)
▲東京米其林一星PELLEGRINO主廚高橋隼人來台客座RÒU by T-HAM。（圖／RÒU by T-HAM提供，以下同)

記者黃士原／台北報導

由老牌肉品專家台畜創立的精緻肉品概念店RÒU by T-HAM，去年首度邀請曾獲東京米其林一星義大利餐廳的PELLEGRIN主廚高橋隼人來台客座，今年RÒU by T-HAM再度邀請高橋主廚客座，餐會將於3月25日至3月28日舉辦，提供售價8,000元+10%的午宴及11,000元+10%晚宴套餐，每場限席10人。

▲東京米其林一星PELLEGRINO客座RÒU by T-HAM　每場限席10人。（圖／RÒU by T-HAM提供)
▲在選材上，主廚高橋隼人將親自至基隆崁仔頂魚市場挑選現流海鮮及台灣當季食蔬。

東京PELLEGRINO義大利餐廳每日僅接待6人，是日本最難預定的義大利餐廳之一，訂位往往至少需等待半年以上，高橋隼人主廚會根據當季食材調整店內菜單，且每一道餐點皆為親自現場製作，從晨間烘培的Ciabatta、生火腿佐炸油餅(Torta Frita)、現桿義大利麵到餐後甜點，同時也連續三年榮獲日本最具影響力美食網站Tabelog評為「想吃一輩子的餐廳」的金獎殊榮。

今年高橋隼人主廚再度來到RÒU客座，除了增多場次外，在選材上，主廚將親自至基隆崁仔頂魚市場挑選現流海鮮及台灣當季食蔬，並搭配其他RÒU精選食材。

RÒU by T-HAM敦南總店
地址：台北市敦化南路一段326號
電話：02-2755-2606

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