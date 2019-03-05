4月螢火蟲季登場　東勢林場賞螢泡湯、八仙山賞螢導覽500元

▲東勢林場4月為螢火蟲高峰期。（圖／取自《東勢林場遊樂區》）



旅遊中心／綜合報導

賞完櫻就到賞螢的季節了！從來沒有親眼看過螢火蟲嗎？或是想帶著孩子們遠離3C產品走進大自然，那麼賞螢絕對是最好的體驗，東勢林場在今年二月中出現了第一隻螢火蟲，3月份推出賞螢遊程，想規劃兩天一夜賞螢小旅行手腳要快。

螢火蟲是水質和環境的指標昆蟲，東勢林場螢火蟲採棲息地保護法，螢火蟲種類豐富且光害少，每年四月至五月成千上萬的螢火蟲點亮漆黑森林，神奇又浪漫，其中又以4月份為螢火蟲出沒的高峰期。園區不僅有夜間賞螢生態解說活動還可住宿或露營，目前四月份露營區營位四天週六都已額滿；兩天一夜的生態之旅，包含一泊二食、門票、手工藝DIY、一小時泡湯僅1299元，每梯限40人。

東勢林場賞螢

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

費用：每人1,299元。(含一宿兩餐、門票、手工藝DIY、泡湯一次一小時）

電話：04 2587 2191

▲八仙山賞螢活動。（圖／取自東勢林區管理處）

為了即將到來的螢火蟲季，林務局東勢林區管理處所轄八仙山自然教育中心也推出「童螢季」活動，為親子客設計，內容包含夜間賞螢與生態解說、闖關活動以及DIY課程，每梯次名額限45名，費用500元一人，活動從下午2點至晚上9點，可從白天玩到黑夜。

八仙山國家森林遊樂區

地址：台中市和平區東關路一段200之8號

＊童螢季活動於3／12（二）起開放網路報名