巨型「史努比鐵皮屋」在台中！總是躺在屋頂上幻想超療癒

文／Sharelife分享生活

著名的卡通人物「史努比」，是許多人的童年回憶，也可以說是世界上最受喜愛的狗狗。而最近台中出現了放大版的「史努比鐵皮屋」，成了最新最夯最可愛的打卡景點！



▲（圖／IG@linxuan_2.0）



總是躺在屋頂上幻想的SNOOPY經典重現在台中！躺在屋頂上與草地和室內隔離，然後開啟牠的無限想像力。想要前往拍照打卡的朋友們，盡情發揮創意與史努比一起拍出美照吧！



▲（圖／IG@linxuan29）



▲快帶上你身邊史努比相關的東西拍照去！（圖／IG@linxuan29）

這間「史努比鐵皮屋」位於萬寶大樓旁住宅區停車場內，原本是一處私房景點，突然爆紅後吸引人不少人前往拍攝打卡。



▲（圖／IG@moon_haha）

亮眼紅色外觀非常引人矚目，再加上上頭躺著可愛的史努比，懶洋洋的在屋頂上享受日光浴，超吸睛的牠融化了不少人的心！



▲「史努比鐵皮屋」真的很大！現場看超壯觀，人瞬間都縮小了呢！（圖／IG@moon_haha）

由於這邊位於巷弄內，建議開車的朋友先把車停在外頭，並且請降低音量，不造成周邊居民困擾喔！



【史努比鐵皮屋】

地址：台中市北屯區平德路一巷（萬寶大樓旁）

備註：請輕聲細語、勿亂停車。



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）