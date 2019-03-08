旅展超殺早鳥優惠快搶！台北國際春季旅展限時贈票

App小組／活動報導

2019台北國際春季旅展3/22~3/25在台北世貿一館盛大登場！！集結國內上百家業者，各式旅遊、餐券、住宿、下殺3折起！現在只要下載《ETtoday新聞雲App》，就有機會獲得『2019台北國際春季旅展』免費入場券兩張，限時限量贈送還不快來搶！

▲想要換個心情，規劃一趟旅行去散散心吧。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

最具規模的旅遊盛事「2019台北國際春季旅展」特別規劃海外旅遊主題區、縣市政府推廣區、樂遊台灣主題區、生態農場推廣區、溫泉民宿渡假區、飯店美食摩鐵區、旅遊相關用品區、特色伴手禮專區等，營造旅遊展覽多元性。活動期間亦推出各項活動，如贈送旅遊周邊好禮、旅遊行程講座、舞台表演等，提升展覽活動品質，給予參觀來賓最佳展演體驗。

展覽地點：台北世貿一館

展覽日期：108年3月22日至3月25日

◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬點選「2019台北國際春季旅展 點我抽免費入場券」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

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【贈票活動資訊】

◎活動時間：3月8日至3月12日23:00止。

◎得獎獎項：《2019台北國際春季旅展》入場券2張。

一人限抽一組〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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【旅展介紹】

第十三屆「2019台北國際春季旅展」( 2019 International Spring Travel Fair )於2019年3月22日至3月25日在 世貿一館台北市信義路五段5號盛大開展，率先為喜愛旅遊的朋友們啟動探索的熱情。

多年來為國內外喜愛旅遊的朋友提供豐富多元的旅遊資訊，已成為北部地區最具指標性及國際化的旅遊展。不僅廣邀國內外觀光單位和各縣市政府、品牌旅遊業者參展，吸引近1000格攤位約300家廠商共同參與，亦吸引眾多國外人士共襄盛舉，將台灣寶貴的觀光景點、人文美食大力宣揚。

最具規模的旅遊盛事「2019台北國際春季旅展」特別規劃海外旅遊主題區、縣市政府推廣區、樂遊台灣主題區、生態農場推廣區、溫泉民宿渡假區、飯店美食摩鐵區、旅遊相關用品區、特色伴手禮專區等，營造旅遊展覽多元性。活動期間亦推出各項活動，如贈送旅遊周邊好禮、旅遊行程講座、舞台表演等，提升展覽活動品質，給予參觀來賓最佳展演體驗。

2015年，國人出國旅客人次突破1318.2人次，創下歷年新高，成長率達11.3%，而國內旅遊更高達1.7億人次，意即平均每天就有約50萬人在各地觀光。一年的觀光旅遊總消費金額達新臺幣8190億元。台北國際春季旅展邁入第十一屆，為喜愛國內外旅遊的朋友提供豐富多元的旅遊資訊，成為旅遊專業資訊與經濟交流平台，更能刺激活絡大臺北觀光旅遊、促進對外貿易、以及民生周邊產業(旅館、餐飲、交通、零售、娛樂、廣告、設計裝潢…等)之商機發展，為台北區域帶來16億元以上經濟價值。