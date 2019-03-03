影／正港台灣之「光」　台灣燈會作品珊瑚之心獲義大利設計大獎提名

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2019台灣燈會來到最後一天，228連假首日湧入了167萬人潮總人次已突破1000萬人，不僅台灣人為屏東感到驕傲，更是接連上了外媒版面，又再傳出好消息，燈會裝置藝術台灣珊瑚之心獲得國際設計大獎A' Design Award提名，成為真正的台灣之「光」。

▲台灣燈會燈飾作品珊瑚之心獲義大利設計大獎提名。（圖／取自觀光局官網）



義大利A'國際設計大獎賽（A' Design Award）是全球規模最盛大、參賽作品最多的設計大獎賽，每年均吸引來自世界各地上萬件作品報名角逐，今年度交通部觀光局委託京鷹國際照明工程有限公司以「珊瑚之心」作品送件參賽，已確定獲得提名，受到國際肯定。

▲台灣燈會水準驚豔國內外遊客。（圖／屏東縣政府提供）



2019台灣燈會中海底世界燈區以屏東海洋意象為出發，透過珊瑚礁海底隧道為設計概念，結合在地與傳統、國際與創新，喚醒人們海洋保育的概念。「珊瑚之心」與大地景觀融合的照明互動裝置藝術，藉由所設置的互動按鍵，輔以絢麗光線形態演出，賦予空間不同的靈魂，表現出珊瑚在海洋中斑斕色彩，原本白化的珊瑚，隨著夜幕低垂、夜間溫度的變化而有了新生命。

▲恆春風巢由3千隻玻璃瓶打造，未來將移至丹麥展出。



今年燈會除了被外媒譽為沒有雲霄飛車的迪士尼樂園，燈區中三件作品恆春風巢、屏安時光、竹田紀事獲邀在今年八月至丹麥哥本哈根展覽，如今又傳出「珊瑚之心」榮獲義大利國際設計大獎提名，成功將台灣燈會招牌亮到國外去成了最好的行銷。