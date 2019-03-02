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「這裡好好玩…」　全桃最長滾輪溜滑梯228連假吸引人潮

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▲「這裡好好玩…」，全桃最長滾輪溜滑梯228連假吸引人潮。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「這裡好好玩…」，全桃最長滾輪溜滑梯228連假吸引人潮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「這裡好好玩，大人小孩都愛！」桃園區「風禾公園」因園內有座全桃園最長的「50米長的滾輪溜滑梯」、超長磨石子溜滑梯等各種好玩遊樂設施，啟用不到月餘，平、假日吸引各地民眾前往；228連假期間，園區內到處是人潮以及大排長龍等候要玩滾輪溜滑梯的民眾，相當熱鬧，使附近的建案亦受到注目。

風禾公園位於桃園區中路特區，占地4.8公頃，原先是設計為簡陋型的防災公園，以10年1次暴雨頻率標準，提供5萬7,801平方公尺的滯洪空間，但公園使用率低，市民也不易親近，桃園市政府最後決議保留防災公園同時進行改造，以提高市民使用率。▲「這裡好好玩…」，全桃最長滾輪溜滑梯228連假吸引人潮。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼桃園區「風禾公園」有各種好玩遊樂設施，平、假日吸引各地民眾前往。（圖／桃園市政府提供）▲「這裡好好玩…」，全桃最長滾輪溜滑梯228連假吸引人潮。（圖／記者楊淑媛攝）

最特別的是打造一處滑梯遊樂場，共設置7座溜滑梯，其中6座為傳統磨石子溜滑梯，1座從日本引進的滾輪溜滑梯，坡道長達50公尺，搭配沙坑等設施，彷彿一座兒童冒險公園，能令孩童玩得開心、刺激，又兼顧安全，以吸引更多親子家庭來此遊玩。

風禾公園改善工程完工暨滑梯遊樂場於今年1月31日啟用，來自新北的李姓民眾2日指出，因為園內的設施真的很好玩，所以全家慕名前來，親自體驗50米長的滾輪溜滑梯，玩得很開心！

關鍵字： 風禾公園 最長滾輪溜滑梯

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