日本環球影城全新3大表演　復活節限定小小兵樂園3月底開園

▲日本環球影城小小兵樂園將大變身。（圖／日本環球影城提供）

旅遊中心／綜合報導

日本環球影城每年都有全新娛樂表演，讓人百去不膩，從3月起，就有一系列全新活動，等待粉絲前往朝聖，更有復活節限定版的小小兵樂園，將在3月底開園，若是已規劃到日本賞櫻，記得安排一天日本環球影城之旅，與可愛的環球影城人物一起同樂！

▲日本環球影城夜間奇觀遊行。（圖／記者蔡玟君攝）

小小兵夜間趴

日本環球影城從2018年起推出世界首創的夜間活動「夜間奇觀遊行～Best Of Hollywood～」，將知名4大電影場景搬到現實世界，大受遊客好評。從今年3月底開始，期間限定2個月，日本環球影城更打造「小小兵夜間趴」，為夜間奇觀遊行加入新看點。

為了帶給旅客全新視覺享受，從3月20日起至5月31日為止，日本環球影城打造期間限定「小小兵夜間趴」，在夜間騎關遊行正式開始前，於園內紐約區內設置的特別舞台上，搭配活潑的音樂與燈光效果，在小小兵的帶領下，帶領旅客在夜晚於日本環球影城內一起狂歡！搭配夜間奇觀遊行活動，總遊行時間長達55分鐘，只有3月底至5月底這段期間才看得到，小小兵迷可千萬不要錯過。

▲日本環球影城哈利波特樂園霍格華茲城堡夜間魔法燈光秀將有新面貌。（圖／記者蔡玟君攝）

哈利波特魔法世界

今年迎來開園5週年的哈利波特魔法世界園區，從3月20起將利用霍格華茲城堡外牆，打造全新魔法秀「霍格華茲魔法慶典」，演出內容將以葛來分多、赫夫帕夫、史萊哲林和雷文克勞4個學院為主題，運用各學院顏色與代表物打造成全新視覺表演，並投射在霍格華茲城堡上，成為全新的夜間表演。

▲日本環球影城小小兵樂園將變身復活節限定版。（圖／日本環球影城提供）

復活節系列活動

2019年日本環球影城復活節活動將擴大舉行，從3月20日起在園內的小小兵樂園與環球奇境2大主題園區登場，首次加入復活節慶祝活動的小小兵樂園，從樂園門口的歡迎大門開始就煥然一新，每一隻小小兵都換上復活節縣定造型，例如戴上繽紛的蛋殼帽子與兔子耳朵，在小小兵樂園內還會舉辦「與小小兵見面復活節限定版」特別活動，穿上全新造型的小小兵，將再次融化粉絲的心。