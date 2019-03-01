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免修圖就超美！人間最後的淨土 中國稻城亞丁

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圖、文／七逗旅遊網提供

中國的「稻城亞丁風景區」被人們譽為人間最後的淨土、人類最後的香格里拉，在藏語中，長時間接受日曬的稻城亞丁有「向陽之地」的意思，翠綠的山景、森林、白了頭的高山、碧藍色的夢幻池水在陽光下閃閃發光，宛如明信片中才會出現的風景。在景區中按下快門，不用修圖就能get絕美風景照！

▲▼稻城亞丁。（圖／喜鴻假期提供）
▲稻城亞丁景區中，牛羊們的天堂─洛絨牛場。（圖／shutterstock.com提供）

稻城亞丁風景區中，有3座被視為守護藏族人的神山，其中仙乃日神山海拔高達6032公尺，山頂終年積雪不化，像是一個超大型的蓮花座。當陽光灑落，整座山金光閃閃，看起來非常神聖。景區中的「洛絨牛場」是附近村民放牧的地方，充足的陽光、青綠的草地、乾淨的湖水孕育著成群的牛羊。另外，這裡也是欣賞3座神山的絕佳地點喔！

▲▼稻城亞丁。（圖／喜鴻假期提供）
▲高山上的信仰中心─沖古寺（圖／shutterstock.com提供）

神山仙乃日山腳下，還有一座充滿藏族色彩的寺院─沖古寺。沖古寺位在3900公尺的高山上，意思是建在湖泊源頭的寺廟，建築外觀白、紅、金的配色十分搶眼，目前依然能看到修行的「札巴」（僧侶）在這裡誦經。沿著沖古寺往上移動，就可以來到被鮮花綠樹環繞的碧綠聖湖─卓瑪拉措。雨季時，從神山流下來的溪流將匯入湖中，而這些溪流撞到山石後又碎散開來，在陽光下就像是閃耀的珍珠一樣，因此卓瑪拉措也被稱為「珍珠湖」。這片綠色的天然明鏡映照出周遭的美景，當珍珠湖與神山仙乃日同框，絕美的景色更是稻城亞丁景區代表性的畫面！

▲▼稻城亞丁。（圖／喜鴻假期提供）
▲神山仙乃日和珍珠湖同框，是稻城亞丁景區最經典的風景。（圖／shutterstock.com提供）

青楊林也是稻城亞丁景區的亮點之一，帶你進入童話般的夢幻世界！夏天，超過萬畝的青楊林一片翠綠，看著這樣的景色讓人覺得超療癒。這片青楊林是過去人們為了解決嚴重的沙塵問題所種植的人造林，也是世界上海拔最高、造林面積最大的人工林。

▲▼稻城亞丁。（圖／喜鴻假期提供）
▲夏天，綠色的青楊林充滿活力。（圖／shutterstock.com提供）

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