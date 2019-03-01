圖、文／七逗旅遊網提供
內蒙古最著名的景色就是一望無際的遼闊大草原、沙漠景觀，到牧民家做客，感受內蒙古獨特的日常吧！在內蒙古與山西的交界，甚至還有河道千變萬化、歷經億萬年造就的黃河大峽谷！
▲綠油油的草原是夏天送給內蒙古最好的禮物（圖／shutterstock.com提供）
最適合前往內蒙古旅遊的季節為初夏，這時候的天氣不會太炎熱，到草原區時，又能看到綠油油的美麗景象。在希拉穆仁草原上，孕育這片土地的希拉穆仁河貫穿草原，可以見到成群的牛、羊、馬…等家畜，以及中國北方草原上蒙古族人使用的古老交通工具「勒勒車」、由人們築起的蒙古包，令人感受到濃濃的蒙古風情。準備好亂入蒙古族的生活了嗎？拜訪蒙古族時，蒙古正妹會在悠揚的歌聲中，為你斟滿酒，這可是蒙古族最隆重的迎賓儀式。想來點餘興節目，蒙古族的傳統體育活動─摔跤表演也超精彩。晚餐後，一天之中的重頭戲─夜間的篝火晚會，更讓人感受到蒙古族的豪放與熱情。
▲響沙灣的沙子會唱歌（圖／shutterstock.com提供）
在沙漠也能玩多元的娛樂設施？甚至還能玩水？內蒙古的響沙灣就是這樣的地方。萬里無雲時，藍藍的天與響沙灣無垠的土黃色沙海形成強烈對比，這裡的沙子甚至會「唱歌」，當你玩起滑沙，或以雙手用力的捧起沙子，就會聽到巨大的聲響。非常有意思的是，響沙灣的蒙古名稱叫作「布熱芒哈」，意思是「帶喇叭的沙丘」。而在響沙灣的休閒區之一：悅沙島，你可以騎駱駝，或到難得一見的沙漠水樂園嬉戲玩水，並欣賞濃縮版的蒙古族娶親儀式─熱鬧、歌舞歡快的鄂爾多斯婚禮秀。平常，蒙古族正式舉行鄂爾多斯婚禮，可會持續2天喔！
▲太極灣景區曲折的河道（圖／shutterstock.com提供）
長達5464公尺的黃河是中國第二長的河流，沿岸景色多元，位在內蒙古、山西交界處的黃河大峽谷氣勢磅礡，受到黃河沖刷而形成，這是大自然花了億萬年創造出來的傑作，峽谷間的河道盤旋曲折，就像是一條充滿靈氣的龍停靠在這裡休息，常常讓遊船上的旅人感到柳暗花明又一村。千變萬化的黃河上還有2個逼近360度的連續大彎，形成超大的S形彎道，外觀看起來如同太極的圖案，因此這裡也被稱為「太極灣景區」。
推薦行程：
▲ 浩瀚內蒙～希拉穆仁草原、牧馬人家、響沙灣、黃河大峽谷、太極灣古村落八日[含稅]►►►
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內蒙古無垠草原、沙漠海一次看個夠
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