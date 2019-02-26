赴日旅客注意！2020年3月起　東京「羽田機場國際航廈」改名

▲東京羽田機場國際線從2020年3月要改名。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

東京奧運將於明年2020年登場，日 本羽田機場宣布，從2020年3月起將變更羽田機場國際線航廈名稱，捨棄「國際」2字，改名為「第三旅客航廈」，來往機場與市區的東京單軌列車與京濱急行電鐵也會配合更改車站名稱，未來赴日旅客若從羽田機場進出，可要留意機票上顯示的航廈是哪一棟。

▲東京羽田機場未來國際線將擴展至第二航廈。（圖／記者蔡玟君攝）

羽田機場目前共有3個航廈，包括屬於國內線的第一航廈與第二航廈，以及國際線航廈。隨著飛往東京的國際線不斷增加，目前國際線航廈已逐漸不堪負荷，加上2020年東京奧運即將到來，因此羽田機場表示，第二航廈也會投入部分國際航線營運，所以決定調整國際線航廈名稱。

▲東京單軌列車也將配合更改車站名稱。（圖／記者蔡玟君攝）

從2020年3月起，國際線航廈更名為「第三旅客航廈」（第3旅客ターミナルビル），配合航廈名稱變更，串聯羽田機場與東京市區的2條主要鐵道路線－東京單軌列車與京濱急行電鐵，也將配合更改站名。

▲東京單軌列車。（圖／記者蔡玟君攝）

2020年3月起，東京單軌列車站名變更如下：

現在：羽田空港第2ビル駅（羽田機場第2大樓站） → 變更後：羽田空港第2ターミナル駅（羽田機場第二航廈站）

現在：羽田空港第1ビル駅 （羽田機場第1大樓站）→ 変更後：羽田空港第1ターミナル駅（羽田機場第一航廈站）

現在：羽田空港国際線ビル駅（羽田機場國際線大樓站） → 變更後：羽田空港第3ターミナル駅（羽田機場第三航廈站）

2020年3月起，京濱急行電鐵站名變更如下：

現在：羽田空港国内線ターミナル駅（羽田機場國內線航廈站）→ 變更後：羽田空港第1・第2ターミナル駅（羽田機場第1、第2航廈站）

現在：羽田空港国際線ターミナル駅（羽田機場國際線航廈站）→ 變更後：羽田空港第3ターミナル駅（羽田機場第3航廈車站）