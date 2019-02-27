買機票也能做公益？上go票機訂機票幫您捐錢做好事

圖、文／七逗旅遊網提供
您知道現在買機票出國也能做公益嗎？台灣在地機票比價平台「go票機」除了幫你找到最便宜的機票，還同時替您做公益。即日起，透過go票機買機票，每完成一筆交易，go票機就會為您捐20元給警察機關或警友組織，為反毒、員警照護盡一份心力！
▲買機票千萬要比較！善用go票機，既能搜尋便宜的機票，又能做公益。（圖／go票機提供）
go票機隸屬權可易資訊股份有限公司，旗下還有台灣最大二手門票交易網路平台「go票亮」。權可易資訊公司日前和內政部警政署合作，邀請知名藝人夏于喬、陳建洲（黑人）、網紅「館長」陳之漢、警察人員合拍反毒公益微電影《真愛你我 歲歲平安》，並於1/31舉辦記者會，除了發表微電影外，也宣布和警政署、聯電榮譽副董事長宣明智合作，成立「反毒英雄聯盟」。
▲警政署、權可易資訊股份有限公司警民合作，拍攝反毒微電影。（圖／go票機提供）
成立反毒英雄聯盟的最大推手，為權可易資訊(股)公司的董事長─林敬祥先生，林董事長一直以來都熱衷公益事務、關懷偏鄉，也利用這次機會，帶領機票比價平台go票機投身公益。民眾只要利用go票機進行比價，並順利完成一筆交易，go票機就會自動為您捐出20元到警察機關或警友組織，用來強化反毒能量、進一步照顧員警的福利！
▲權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥（圖／go票機提供）
做善事不落人後的您，要如何使用go票機訂購機票呢？只要進入go票機官網，或使用手機下載App，簡單易懂的介面非常容易操作，輸入出發地、目的地、人數、艙等、出發和回程日期後，就會迅速為您找出各式各樣的航班結果。下次準備出國前，別忘了先用go票機搜尋機票和訂機票，go票機是為您找到便宜機票、同時做公益的好幫手喔！
更多資訊：
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▲ 微電影《真愛你我 歲歲平安》
電話：(02) 5596-4260
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