台南烏山頭水庫「南洋櫻」開7成！228連假買門票送船票

▲烏山頭水庫風景區南洋櫻花開正美。（圖／IG@eason_po780831提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

繁櫻盛放超浪漫，烏山頭水庫粉專日前表示，烏山頭水庫最具代表性的南洋櫻提前開花了！全園區南洋櫻花況約7成，園內也有各種花卉陸續綻放，228連假就能來踩點。

▲整排南洋櫻是1903年水庫完工時由美洲引進。（圖／翻攝自Facebook／烏山頭水庫風景區，以下皆同）

每年在3月中旬才開花的南洋櫻，今年因暖冬之故提前1個月開花，一陣風襲來，花瓣飄落猶如舖滿粉色花毯，漫步街道，天空和地面都披上粉色調，充滿詩情畫意的氛圍，數10株櫻花齊放吸引不少民眾流連忘返。

▲數十株南洋櫻熱情迎賓。



烏山頭水庫管理所表示，除了香榭大道的南洋櫻，烏山頭水庫風景區目前在大門口右側、紀念室對面、舊送水口、香榭大道、八田與一紀念園區、中正公園、櫻花公園等都有栽種櫻花，種類河津櫻、南洋櫻及富士櫻等三種。另外，園內的黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等也將陸續開花，步入賞花最佳時機。

▲香榭大道的南洋櫻目前綻放約7成。

為因應烏山頭水庫櫻花季提前到來，管理所指出，2月28日至3月3日凡購買風景區門票滿250元，即贈送價值250元烏山頭太陽能觀光遊艇船票，500元贈送2張，每天限量50張，數量有限，送完為止。





▲烏山頭水庫風景區風光明媚。（圖／IG@wangjenching提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

烏山頭水庫風景區

地址：台南市官田區嘉南里68-2號