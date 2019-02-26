ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台南烏山頭水庫「南洋櫻」開7成！228連假買門票送船票

ETtoday旅遊雲

▲烏山頭水庫風景區南洋櫻。（圖／IG@eason_po780831提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲烏山頭水庫風景區南洋櫻花開正美。（圖／IG@eason_po780831提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

繁櫻盛放超浪漫，烏山頭水庫粉專日前表示，烏山頭水庫最具代表性的南洋櫻提前開花了！全園區南洋櫻花況約7成，園內也有各種花卉陸續綻放，228連假就能來踩點。

▲烏山頭水庫風景區。（圖／翻攝自Facebook／烏山頭水庫風景區）

▲整排南洋櫻是1903年水庫完工時由美洲引進。（圖／翻攝自Facebook／烏山頭水庫風景區，以下皆同）

每年在3月中旬才開花的南洋櫻，今年因暖冬之故提前1個月開花，一陣風襲來，花瓣飄落猶如舖滿粉色花毯，漫步街道，天空和地面都披上粉色調，充滿詩情畫意的氛圍，數10株櫻花齊放吸引不少民眾流連忘返。

▲烏山頭水庫風景區。（圖／翻攝自Facebook／烏山頭水庫風景區）

▲數十株南洋櫻熱情迎賓。

烏山頭水庫管理所表示，除了香榭大道的南洋櫻，烏山頭水庫風景區目前在大門口右側、紀念室對面、舊送水口、香榭大道、八田與一紀念園區、中正公園、櫻花公園等都有栽種櫻花，種類河津櫻、南洋櫻及富士櫻等三種。另外，園內的黃花風鈴木、桃紅風鈴木、火焰木、木棉花、羊蹄甲、艷紫荊、洋紫荊等也將陸續開花，步入賞花最佳時機。

▲烏山頭水庫風景區。（圖／翻攝自Facebook／烏山頭水庫風景區）

▲香榭大道的南洋櫻目前綻放約7成。

為因應烏山頭水庫櫻花季提前到來，管理所指出，2月28日至3月3日凡購買風景區門票滿250元，即贈送價值250元烏山頭太陽能觀光遊艇船票，500元贈送2張，每天限量50張，數量有限，送完為止。

▲烏山頭水庫風景區。（圖／網友wangjenching提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲烏山頭水庫風景區風光明媚。（圖／IG@wangjenching提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

烏山頭水庫風景區
地址：台南市官田區嘉南里68-2號

關鍵字： 台南旅遊 烏山頭水庫 南洋櫻 賞櫻 賞花旅遊 花海旅遊 228連假 烏山頭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先看！星巴克台南小北門市

全台首創越式紅瓦燒烤！食材超多

台灣燈會亮到國外！將到丹麥展出

淡水天元宮賞櫻專車2路線　228上路

9成6台旅客想再搭「公主遊輪」

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

基隆古早味現烤零嘴！吃了會放屁

赴澳遊客注意！颶風Oma席捲澳洲

法媒讚台北為「街頭小吃之都」！

南投IG人氣咖啡　賞日月潭綠意美景

熱門行程

最新新聞更多

寧夏夜市5大必吃美食　米其林也推薦

兒童節親子景點　玩積木、選拔賽

淡水老街旁一處寧靜！下午茶配浪潮

餃子の王將台北首店開在統一時代

刷「台灣Pay」買高鐵票省爆！百元回..

台南烏山頭水庫「南洋櫻」開7成！

海底撈貼心服務都源自這個理念

阿里山花季3/9登場　管制措施出爐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366