距地鐵1分鐘！全球首間「可入住的茶室」膠囊旅館　4月東京開幕

▲Hotel Zen Tokyo膠囊旅館打造成全球第一間可入住的茶室。（圖／翻攝自Hotel Zen Tokyo官網）

記者蔡玟君／綜合報導

膠囊旅館是日本首創的旅宿設施，由於價格更加經濟實惠，成為小資一族赴日旅遊的熱門選擇。預計在4月於東京人形町開幕的全新膠囊旅館「Hotel Zen Tokyo」，將旅館打造成全球第一間「可入住的茶室」，讓旅客藉由實際入住，更能感受日本文化。

▲Hotel Zen Tokyo膠囊旅館住宿空間。（圖／翻攝自Hotel Zen Tokyo官網）

「Hotel Zen Tokyo」以日本茶聖千利休於16世紀打造的茶室傑作「待庵」為設計概念，運用現代建築工法重新詮釋，將茶室與膠囊旅館結合，讓旅客能實際睡進茶室中，成為世界第一間可以住的茶室。

▲基本房型。（圖／翻攝自Hotel Zen Tokyo官網）

▲利用建築角落打造成較寬敞的膠囊房。（圖／翻攝自Hotel Zen Tokyo官網）

▲公共空間。（圖／翻攝自Hotel Zen Tokyo官網）

整間旅館有7層樓，分為5種房型、合計78間客房，包括基本膠囊房、高級膠囊房、附設榻榻米的膠囊房，以及2種運用建築角落設計成更寬敞的膠囊房型。所有客房均為衛浴共用，在各樓層也設有專屬的寄物櫃，此外，在公共空間還有工作區域、洗衣間、酒吧餐廳等，一晚最低房價為6000日圓（約新台幣1700元）起，預計於4月上旬開幕。

地址：103-0013 東京都中央区 日本橋人形町1-5-8

交通：人形町站步行1分鐘

官網：https://www.hotelzen.jp/ja/