學甲蜀葵花隨風搖曳　結合愛莉絲夢遊仙境超浪漫！

文／Sharelife分享生活

受到暖冬影響，現在台灣到處都有很多花種提早盛開，台南學甲蜀葵花也陸續綻放，多種花色爭奇鬥艷。而今年學甲區公所舉辦「2019唸戀學甲蜀葵花文化節」活動，於2019年2月28日在光華里「蜀葵專區」開幕登場！



▲（圖／IG@wusheng_photo）



今年蜀葵種植面積仍維持5公頃，除了往年搭配的小麥、油菜花，今年增加紅藜、百日草、仙草花、向日葵、…等，更增添豐富繽紛的層次新意。



▲空拍畫面的蜀葵花田。（圖／FB@台灣一日遊美景-周傑倫）



▲蜀葵花海盛開，成了台南賞花好去處。（圖／FB@台灣一日遊美景-周傑倫）



▲小麥田就在蜀葵花海旁。（圖／FB@台灣一日遊美景-周傑倫）



▲紅黎米是穀類中很珍貴的紅寶石。現在花期已過所剩不多，但有部分仍然可以留影唷！（圖／IG@phiteao）

蜀葵可長到一丈高，故又稱「一丈紅」，蜀葵花語象徵「真誠的愛」。2019學甲蜀葵花季，每年從2月中下旬可持續到4月，吸引許多人潮前往觀賞。而這一次竟然還結合了「愛莉絲夢遊仙境」，童趣、浪漫的童話造景，一整個就超級好拍！



▲漫步在花海中，整個畫面超美！（圖／IG@wusheng_photo）



▲無論是哪個角度拍攝，都擁有不同的意境。（圖／IG@r.ii.s.a）



▲今年的蜀葵花季很不一樣，將帶領大家走進了愛麗絲夢遊仙境的電影裡場景！（圖／IG@lineva0615）



▲超美的造景讓許多女孩們都融化了～（圖／IG@lineva0615）

除了各種花海、童話造景，在這期間還有舉辦相關活動與大家共襄盛舉唷！有寫生比賽、農市集、親子DIY體驗、藝術Party…等。假日時光不妨空出一段時間，安排一趟蜀葵花之旅吧。



▲活動DM（圖／FB@蜀葵花季在學甲光華社區）



【2019唸戀學甲蜀葵花文化節】

日期：2019/02/28~視花況結束

地址：台南市學甲區光華里過港子65號



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）