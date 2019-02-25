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5歐元就吃飽！法媒讚台北為街頭小吃之都　「鹹鹹的吻」也上榜

點評：台灣真的有好多美食呀～
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▲小吃,臭豆腐。（圖／本報資料照）
▲法國媒體讚台北為街頭小吃之都，發表的文章還不忘提及臭豆腐和包子等等美食。（圖／本報資料照）

旅遊中心／綜合報導

就連外國人也被台灣小吃驚艷！法國媒體一篇以「美食之旅在台北，街頭小吃之都」為題的報導，專門介紹台灣的各式各樣小吃，而且內容還提到，台北人幾乎都不會在家煮飯，因為街上就有許多美食的選擇，一餐只要花5歐元（約新台幣174元）就能吃飽飽，其中「鹹鹹的吻」也在名單上！

法國媒體快訊週刊（L’Express）於23日在網路上刊登該篇文章，內容介紹了包子、刈包、牛肉麵、蚵仔煎以及外國人最害怕的臭豆腐；該文章也表示，由於台灣剛好處於特殊的地理位置、位處交界處，所以像是日本或是中國南部等地的美食都會聚集在台灣，在露天夜市就可以嚐遍各種美食。

▲單親媽自學賣臭豆腐養大3孩子　「每個客人都是我的老師！」。（圖／記者謝侑霖攝）
▲台灣的美食豐富又多樣化，一餐只要花5歐元就可以吃飽飽。（示意圖／記者謝侑霖攝）

該文章首先提到包子和刈包，雖然巴黎近年來也出現數家以這2種食物為主打的餐館，但是台灣本地的種類更多、也更好吃，像是華西街的刈包就讓台北人趨之若鶩。

另外，該文章還介紹，對台北人來說，「牛肉麵」也是相當常見的美食，有時候想吃一碗永康街的刀削牛肉麵還需要排隊，但是等待的同時可以看看師傅在廚房削麵，牛肉麵的湯頭濃郁，香料和青蔥的味道留香許久，彷彿可以消除煩惱。

文章也形容蚵仔煎就像是一個「鹹鹹的吻」，在任何夜市都能找到，寧夏路的圓環邊蚵仔煎值得一試，而法國作家大仲馬（Alexandre Dumas）曾以牡蠣和蛋自己做出類似菜餚，台灣的蚵仔煎則可能源於福建。

文章最後也不忘提及台灣的經典美食「臭豆腐」，以及在巴黎已經相當常見的珍珠奶茶。

新聞來源／中央社

關鍵字： 台灣美食 美食情報 法國快訊週刊 牛肉麵 臭豆腐 包子

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