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不用出國！　全台十大夢幻賞櫻地媲美日本仙境

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▲ 春節最美賞櫻勝地 淡水天元宮三色櫻粉爆綻放。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 在台灣各縣市即可漫步在櫻花粉紅雪中！（圖／新北市景觀處提供）

網搜中心／綜合報導

還在煩惱假日不知道要帶女友去哪打卡拍照嗎？現在不需要花大把鈔票訂機票赴日賞櫻，在台灣各縣市即可漫步在浪漫粉紅雪中！就跟著DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看，全台網友最推薦的賞櫻景點有哪些吧～

▲ 春節最美賞櫻勝地 淡水天元宮三色櫻粉爆綻放。（圖／新北市景觀處提供）

NO.5 新北淡水天元宮
距離市區約5公里的天元宮，是在ig、臉書引起一陣爆紅的網美打卡聖地，有著五層樓的神壇成為賣點。周圍種滿了吉野櫻、山櫻花等，漫山而來的浪漫粉紅雪景，引來許多情侶、閨蜜一同前往，拍攝美美的放閃、閨蜜照，是零死角打卡熱點。

NO.4 南投九族櫻花季
九族文化村是兒時少不了的重要回憶，來九族千萬別只往刺激的遊樂設施衝啊！九族櫻花季在2月盛大舉辦，一連串的櫻花祭特色活動，其中又以夜櫻為賣點，漫步在台灣第一夜櫻中，別有一番浪漫滋味。

▲ 春節最美賞櫻勝地 淡水天元宮三色櫻粉爆綻放。（圖／新北市景觀處提供）

NO.3 台中后里泰安櫻花季
「全台最美麗派出所」稱號非后里泰安派出所莫屬！擁有日式建築風格的警察局，一旁卻簇擁著豔麗嬌美的櫻花，包圍著泰安派出所。並在2/16至3/3日間的假日，有接駁車服務賞櫻民眾，由泰安車站至安眉路，旅客也可搭乘去賞櫻！

NO.2 嘉義阿里山櫻花季
賞櫻，絕對少不了阿里山！平常民眾前往高海拔的阿里山不外乎捕捉第一道曙光、想像自己踩在雲海仙境上，但春季多了一項賞櫻的活動，這裡的花種包含吉野櫻、八重櫻等。一座阿里山，滿足了不同的視覺饗宴~

▲ 春季浪漫櫻花「粉爆ing」 新北賞櫻景點大公開。（圖／新北市景觀處提供）

NO.1 台北陽明山花季
第一名是陽明山花季，於2/15～3/17展開，主要景點為陽明公園、花卉試驗中心、仰德大道、格致路等，由昭和櫻、平戶杜鵑等櫻花上陣，吸引無數國內外攝影愛好者前往踩點。每年觀賞人數都可破百萬人。

十大夢幻賞櫻地媲美日本仙境（圖／網路溫度計）

▲跟著DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看，全台網友最推薦的賞櫻景點有哪些吧～

關鍵字： 夢幻 賞櫻 日本 仙境

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