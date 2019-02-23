台北市40年老店永福樓熄燈倒數二天　最後一夜訂位已滿



▲永福樓2月24日熄燈。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

台北市東區40年老牌餐廳永福樓距離2月24日熄燈時間剩下2天了！許多老顧客怕再也吃不到記憶中的好味道，自從永福樓宣布結束營業後人潮爆增，訂位電話響個不停，而營業的最後一天晚上訂位已經滿，只留一桌給現場客，沒預約想吃就只能提早到餐廳排隊；當晚用餐時間結束後，老闆會率領餐廳內員工向客人感謝多年來的支持。

永福樓宣布結束營業後，突然老客人全都回來了，訂位電話響個不停，而且烤鴨供不應求，光是從1月 27日宣布歇業後到2月17日，烤鴨就賣出600多隻，平均一天超過30隻，陳羽珊說，這是近年來未曾出現的盛況，而現在鴨隻供應不及，也緊急跟鴨商調貨，在2月24日熄燈前沒有事先預訂可能無法點餐烤鴨。





▲永福樓烤鴨供不應求，原料吃緊。（圖／徐天麟提供）

永福樓公關陳羽珊坦承，老闆其實也不想讓永福樓這塊41年的招牌就此消失，所以在這段時間也試著尋找其他合適的地點，看能不能讓永福樓重新在東區跟大家見面，無奈東區租金仍高、未見下滑的趨勢，還是找不到合適的店面來承租，所以永福樓至少在今（2019)年內是不會再東山再起了。而未來如果有機會再回來，永福樓應該會調整型態，讓年輕族群接受度變高、提高上門用餐的意願。





▲永福樓紅燒肉。（圖／徐天麟提供）

老牌餐廳永福樓主攻江浙菜，是過去政商名流喜歡聚餐的地點，老師傅拿手菜餚口味道地抓住不少饕客的胃，不僅老台北人聚餐都來過，因樓上有包廂，不少政商名流、媒體聚會也愛選在永福樓。但近年來台北東區真的是沒落，餐廳人氣與業績一直下滑，由於餐廳收入已經不能負擔高租金，因此老闆決定在租約到期就不再續約，只營業到2月24日。

永福樓

地址：台北市大安區忠孝東路四段59號

電話：02-2752-8232

開放時間：11:30–14:30, 17:30–21:30