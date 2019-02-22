宜蘭看稻壯圍彩繪田　「企鵝」圖騰促觀光

▲▼2018年的宜蘭壯圍鄉「貓熊」（下圖）稻田彩繪圖騰，獲得了廣大民眾的熱烈回響之後，壯圍鄉公所2019年再推出國內外大小朋友都喜愛的「企鵝」圖騰，來促進鄉內觀光產業發展。（圖／壯圍鄉公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

繼2018年的「貓熊」稻田彩繪圖騰獲得了廣大民眾的熱烈回響,宜蘭壯圍鄉公所，自籌財源繼續辦理稻田彩繪的活動，期能持續發展成為壯圍年度特有的常態性活動。2019的「看稻壯圍彩繪田」預計於4月中旬，即可呈現出廣受國內外大小朋友都喜愛的「企鵝」圖騰，壯圍鄉公所歡迎屆時全台朋友前往觀賞，民眾可由宜蘭河右岸自行車道上中央橋，直接在橋上俯瞰美麗的稻田彩繪圖騰。

壯圍鄉公所表示，將於26日，在中央橋下結合附近的壯圍國中、壯五社區、壯六社區及順和社區共同辦理「看稻壯圍彩繪田」農事插秧體驗活動，由社區阿公阿嬤們帶領壯中的學子下田插秧，阿公阿嬤們插起秧來生龍活虎，競相比拼起來互不相讓，學子們則笨手笨腳或前進或後退的弄得一身泥巴，這是他們下田插秧的初體驗，教導學習插秧技巧中充滿歡樂聲，頗有薪火相傳的意義。

插秧後則在田邊就地享用傳統「吃起工」飯，品嘗在地傳統道地餐點，重現早期農忙時節農家厝邊頭尾互相幫忙(到腳手)及分享的純樸農村味道。

壯圍鄉長沈清山表示，壯圍屬於一級產業發達地區，農園景緻壯闊美麗，為推廣鄉優質稻米、瓜果等優質農產品，增益農友收入，遂以稻田彩繪結合觀光休閒旅遊的方式，來行銷宣傳壯圍鄉農產特色，並與附近的觀光休閒農場、永鎮濱海遊憩區、東港榕樹公園及甫開放啟用的壯圍沙丘旅遊服務園區、蘭陽溪口生態魅力園區等據點形成帶狀旅遊，促進鄉觀光產業發展。