好山好水好人文　花蓮可以這麼玩

文／Sharelife分享生活

花蓮是台灣的後花園，好山好水好風光總令人嚮往。想在花蓮來場慢活之旅嗎？那還不快快進來一起加入這場微旅行。

周休二日要規劃出遠門，總讓人傷透腦筋，究竟是要「一點多玩」、還是「多點一次玩」呢？其實，旅遊不該被侷限、也不該像打仗一樣，不如放慢步調，來一場「慢活輕旅行」，花蓮就是一個適合慢活或是想悠哉地放鬆的旅行地。不僅擁有好山好水，也是繁華都市外保留著最原始、低汙染的美麗鄉鎮。好到連國外朋友都知道花蓮很美，這美不勝收的風景，也是日本民眾必訪的美麗聖地。

慶修院



慶修院不只是本國遊客，就連日本遊客也知曉這個地方，因為在日治時期，日本人來到此處開闢移民村。當時為了撫慰移民者的思鄉之情，便募建了該教所，並在日本請回八十八尊神佛，讓信徒能就近參拜，希望以宗教安定的力量，安撫移民者。



▲就像日本神社一樣，還能掛繪馬祈求心願

慶修院

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村中興路345-1號

開放時間：08:30–17:00（周一休館）



花蓮文化創意產業園區



位於花蓮市的一座文創園區，其前身為花蓮酒廠。於1913年成立的酒廠，以製造紅酒、米酒為主。1944年二次世界大戰時遭美軍轟炸，造成廠房損害嚴重，直到1946年才重建完成，並繼續生產酒類產品。1988年，花蓮酒廠搬遷至美崙新廠，結束就場業務。閒置多年後，便將花蓮酒廠廠房規劃為現今的花蓮文化創意園區。



▲腹地頗大的文化園區，適合親子到訪

花蓮文化創意產業園區

地址：花蓮縣花蓮市中華路144號



將軍府



於日據時期（1936年）建立，當時是花蓮地區軍事指揮官中村大佐的官邸。周邊也有各階級軍官的住所，整齊劃一的建築群形成了完整的小型住宅區。據說當時附近的居民並不知中村大佐的身分，只知道有位官階很高的大將軍居住於此，便將此處稱為將軍府。

將軍府

地址： 970花蓮縣花蓮市中正路622巷6號

開放時間：週二-周五14:00–17:00、週六、日 09:00–17:00(周一休館)



怡味餐店／廟口紅茶



在地人推薦必吃的中式早點店。特別是厚蛋餅，有別於其他早餐店蛋餅，怡味餐店的蛋餅是店家自己調的粉漿，半煎炸的方式讓蛋餅的口感變得更有嚼勁，也特別的香。廟口紅茶的紅茶特別有股古早味。樸實的感覺也吸引了不少人氣到此呢。



怡味餐店

地址：花蓮縣花蓮市南京街182號

營業時間：05:00–11:00（周二公休）



廟口紅茶

地址： 970花蓮縣花蓮市成功街218號

營業時間：06:00–23:00（周三公休）

東大門夜市



到了晚上，你絕對不能錯過花蓮最有名的東大門夜市了。由福町夜市、大陸各省一條街、原住民一條街及自強夜市集結而成的東大門夜市，集結各式各樣的美食，讓你一次吃的夠、玩的夠。

東大門夜市

地址：花蓮縣花蓮市中山路50號

營業時間：17:30–23:30



歡樂堡民宿



慢活的一整天，也確實該好好休息一下了。出門在外，有時候帶著小朋友想回住宿的地方好好休憩，可偏偏小朋友覺得住宿區好無趣而不想回去，該怎麼辦呢？如果是一間房內有溜滑梯的民宿，小朋友興許就會快快想衝回去玩溜滑梯！歡樂堡民宿就是可以征服小朋友的民宿。還有佩佩豬、海底世界、火車快飛等著你們呢。



歡樂堡民宿

地址：花蓮縣花蓮市中強街102號

電話：0963 727 021

這台灣的後花園，除了到山林中欣賞大自然的鬼斧神工，不如就把腳步拉近一點、放慢一點，在市區閒逛之餘，感受古今交融的魅力，在窺看這些具有故事的建築物時，更能帶回滿滿的知識唷。



（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此）