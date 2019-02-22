泰國當紅Meatlicious餐廳客座晶華　夯到加開宵夜場



▲炭烤戰斧，Meatlicious餐廳中人氣最高的料理。



記者黃士原／台北報導、攝影

台北晶華酒店邀請到亞洲50最佳餐廳第一名、米其林二星餐廳Gaggan主廚Gaggan Anand旗下的副牌餐廳Meatlicious客座三燔本4天（2月21至24日），以「火烤」為主要的料理方式，套餐每位4,800元起。但由於訂位踴躍，晶華在2月23日晚間9點30分後加開「宵夜場」，提供多款單點與酒水，每道320元起。

Meatlicious餐廳位於泰國曼谷最潮的東區，是許多時髦的年輕人以及國外觀光客聚集的地方，餐廳別於Gaggan主廚於自己的餐廳—Gaggan所強調的分子料理，Meatlicious主打樸實的原木燒烤，將烹調技藝簡化為「火」一種元素，呈現食材最真實的風味。此次領軍來台的主廚Mario Malvaez是Meatlicious餐廳的行政主廚，這次帶來的菜單也充滿濃濃南美風格。





▲牛小排塔可餅。（圖／晶華提供)





▲泰式米湯鴨肝。





▲木香明蝦。





▲炭燒牛舌串。

開胃小點Snacking，以南美傳統街邊常見小吃發想而成的牛小排塔可餅，選用牛小排部位，先略為炙燒後，再加入新鮮蔬菜、乾辣椒等香料慢燉熬煮約8小時後，捲入以玉米製成的塔可餅皮中，搭配以新鮮番茄、洋蔥、羅勒、墨西哥辣椒、香菜所製成墨西哥莎莎醬；搭配泰式米湯鴨肝是主廚獨家將傳統泰式湯品豪華升級，於慢煮而成的牛高湯中加入台梗九號米燉後熬成稀飯，再加入煙燻過後的鴨肝與魚子醬而成。

主菜的選項包括春雞製成的甘榜雞、炭烤戰斧。甘榜雞經燒烤後肉汁仍然豐富，肉質則Q嫩帶煙燻香氣，搭配以迷迭香、萊姆汁、辣椒製成的墨西哥綠辛辣醬；炭烤戰斧是Meatlicious餐廳中人氣最高的料理，使用美國進口牛肋部位，只撒上適量海鹽就直接以原木炙烤，上桌時佐以油封大蒜與馬鈴薯。





▲甘榜雞。



甜點則有三奶蛋糕佐百香果與鳳梨，以鮮奶油、煉乳、奶水為主角所製成的一款甜點；另有重現Gaggan Anand主廚小時候生活在印度時最愛的甜點滋味的巧克力蛋糕佐可可醬，將布朗尼蛋糕加入牛奶糖、香草冰淇淋後攪拌，佐以可可醬而成；以及深受大小朋友喜愛的南美國民小點牛奶焦糖夾餅。





▲三奶蛋糕佐百香果與鳳梨。(圖／晶華提供)