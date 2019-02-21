360度環景視野超壯觀！全台4大絕美健行地區　週末就上山去

▲金面山剪刀石。（圖／IG@apk89898提供，請勿任意翻攝，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

周末假日即將到來，除了出門賞櫻外，走進山林步道間，享受步道兩側被茂密綠林環抱，當來到視野最高處，遼闊的視野更美得讓人屏息，以下就推薦全台4處適合健行的地區，帶著全家大小，一起來趟健行之旅吧！

▲內湖剪刀石。（圖／IG@yamapi4192提供）

台北 內湖區

台北盆地被群山環繞，其中內湖區就有許多風景優美且好爬的登山步道，例如「金面山親山步道」以山頂獨特的剪刀石景觀與360度的壯闊視野聞名，在這裡可以看到幾乎垂直的大岩壁，隨著坡度上升腳下也從石階路改為大岩壁取代，雖然比一般親山步道多了點挑戰性，景觀卻讓人大呼值得。或是「大溝溪溪畔步道」，步道前段沿溪畔而行，水淺且易行，上行連接圓覺寺步道，沿溪平緩舒適，林相茂密，溪水清澈見底，有如城市中的世外桃源。

▲南投鹿谷鄉溪頭宏億茶園景觀露營地夜景。（圖／何師父提供）

南投 鹿谷鄉

走訪四面環山的「南投縣鹿谷鄉」，鄉內有著名的溪頭森林遊樂區，豐富的自然景觀可謂是一座活的自然教室，園區中更有多條各具特色的步道，包括可以仰望千年紅檜的「神木步道」，以及可以眺望眾山的「天文台登山步道」等，可分別給予不同程度的旅客做健行選擇。此外，園區內陳列館展示著詳盡的自然解說，是親子親近自然寓教於樂的好去處。

▲小琉球 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東 小琉球

屏東小琉球除了以浮潛、獨木舟等水上活動出名外，其中的山豬溝生態步道也是一大亮點。旅客可以沿著木棧道而行，觀察特殊的珊瑚礁與石灰岩洞地形；也能前往觀海平台，感受前臨大海、後背山林的海灣美景，也推薦旅客一併探訪美人洞和烏鬼洞，在上山下海之間能邊體驗多樣化的海島生態，以及一邊燃燒卡路里！

▲明池森林遊樂區步道。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭 大同鄉

群山環抱的「大同鄉」位於宜蘭境內，其中的太平山與明池兩大國家森林遊樂區都具備豐富的植被林貌，旅客可至太平山中翠峰湖環山步道欣賞湖光山色，或是沿著「全球最美小路」之一的見晴懷古步道，釋放緊繃的身心，走向大自然健行甩肉。