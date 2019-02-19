買熱咖啡就送！日本便利商店LAWSON推「Hello Kitty杯套」超Q

▲日本LAWSON推Hello Kitty杯套。（圖／翻攝自LAWSON官網）

記者蔡玟君／綜合報導

日本便利商店又意圖讓人淪陷！知名連鎖便利商店「LAWSON」與三麗鷗家族合作，趁著Hello Kitty今年滿45歲，從即日起只要在LAWSON購買熱咖啡，就會附贈Hello Kitty隔熱杯套，數量有限，送完為止，同時還有指定的飲料尺寸，Kitty迷要搶要快。

▲本LAWSON推Hello Kitty杯套，買中杯熱咖啡就送。（圖／翻攝自LAWSON官網）

▲日本LAWSON推Hello Kitty杯套實品。（圖／三小a的隨手拍寫臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

日本三大連鎖便利商店現在都有附設咖啡服務，此次LAWSON就與三麗鷗家族合作，旅客只要到LAWSON的MACHI CAFE購買中杯（M）熱咖啡，花500日圓的價格，就會隨咖啡附贈可重複使用的Hello Kitty造型杯套，毛茸茸的Kitty杯套上還有大大的紅色蝴蝶結，可愛設計在開賣首日立刻吸引許多人到LAWSON排隊。

▲還有Hello Kitty包子。（圖／翻攝自LAWSON官網）

▲日本LAWSON推Hello Kitty杯套和包子實品圖。（圖／三小a的隨手拍寫臉書專頁授權提供，請勿翻攝）

趁著Hello Kitty45週年，LAWSON更同步推出「Hello Kitty造型包子」，可愛的凱蒂貓大頭造型，內餡則是粉嫩的蘋果卡士達醬，同樣從即日起開賣，凱蒂貓迷可絕對不能錯過。