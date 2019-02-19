16公尺高主燈、南門紙雕燈！台灣燈會大鵬灣5大看點搶先逛

▲2019台灣燈會主燈。（圖／記者曹悅華攝）



旅遊中心／綜合報導

被外媒讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」的台灣燈會，2月19日已於屏東縣東港鎮大鵬灣登場，將屏東豐富海洋資源及農特產品作為靈感融入各燈區布展，以黑鮪魚為主角主燈「巨鮪來富」高達16公尺，在燈會結束後將留在原地作為大鵬灣新地標，除了主燈外還有其他4大看點，逛燈會前一起來搶先看。

1.巨鮪來富

台灣燈會第30屆主燈設計突破以往都以生肖為主造型，今年讓黑鮪魚當上主角以「巨鮪來富」作為意象，藉由屏東在地人文背景主題，將立體大型作品與藝術美學概念融合為一，象徵年年有餘、富貴有餘。主燈高達16公尺，搭配水舞表演點亮屏東夜晚。

2.豐豬爺

▲屏東燈會。（圖／屏東縣政府提供，下同。）



屏東在地文化傳說豐豬爺象徵祈求庇佑平安豐收，2019台灣燈會就以「豐豬爺」作為副燈之一，由藝術家Akibo所創作。炯炯有神的大眼、帶著獠牙微笑表情，微仰頭自信地端坐在大鵬灣國家風景區管理處遊客中心的入口綠地，迎接來往的遊客。

3.南國豐收

以掌管土地的財神土地公為主角，搭配屏東水果物產，透過民間神祇土地公化身農民肩挑如意扁擔，盛載屏東水果與財富，表徵順心如意，年年豐收寓意，帶給賞燈遊客滿滿元氣與平安幸福。

4.點亮屏安

以恆春南門為造型基礎，透過紙雕手法鏤空呈現。正面搭配迎王祭典、東港三寶、跨海大橋等主題；隧道內長廊請「屏東偏鄉孩童」刻劃自己家鄉故事；外側立面以萬丹紅豆堆疊象徵物產豐饒；中段城牆以黑鮪魚圍成圖騰，包覆梅花鹿、綠蠵龜及生肖年豬，象徵人與自然和平相處精神。

5.東港故事

以黑鮪魚、吉祥物絢櫻、王船及台灣燈會logo所設計而成，正面為絢櫻海神誕生姿態由浪花烘托升起，與一旁由上往下黑鮪魚動態形成剛與柔對比，背面以東港王船搭配台灣燈會logo並置，以龍的發音，加強遊客對東隆宮的印象。