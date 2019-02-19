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熊熊遇見你在義大！ 百隻熊熊等你來找

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文／Sharelife分享生活
圖／義大遊樂世界粉絲專頁


人氣卡通「熊熊遇見你」三隻小熊以呆萌可愛的個性深受許多大小朋友的喜愛，即日起到3/3在義大世界出沒，近百隻的可愛熊熊進駐廣場，粉絲們別錯過啦。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

義大遊樂世界即日起至3月3日推出「玩轉世界」活動，大人小孩都喜歡的「熊熊遇見你」卡通中三位愛冒險的主角，大大、胖達及阿極，將穿戴世界各地主題風情配件，讓民眾感受世界風貌。

▲▼ 。（圖／記者ShareLife 分享生活攝）

義大世界特別與「熊熊遇見你」合作，可愛的熊熊們以五大洲的特色造型，分別出沒在義大遊樂世界、義大購物廣場、義大皇家酒店、義大天悅飯店等五大區域，此外更推出「集章摸彩」的活動，只要在園區內尋寶並蒐集滿五大洲印章，就有機會獲得熊熊遇見你周邊小物，粉絲們這次一定要跟上。

除此之外，本次還有「百隻熊熊快閃活動」，有近百隻可愛熊熊進駐「夢之湖大廣場」，讓遊客可以走近與各種造型的大大、胖達、阿極近距離互動打卡，讓人忍不住想瘋狂拍照洗版一波

夢之湖每天晚上除了有燈光水舞秀外，還有「熊熊陪你看電影」活動，近百隻的熊熊們陪同看票房卡通電影，而天悅飯店「童趣樂花園戶外遊戲區」也有歐洲風格的熊熊陪伴大家，可愛吸睛的模樣，讓大人小孩忍不住駐足拍照。

（本文獲得 「Sharelife分享生活」授權刊登，原文在此
 

關鍵字： Sharelife分享生活 高雄旅遊 義大遊樂世界 熊熊遇見你

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