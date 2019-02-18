ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

2019台灣燈會18日晚間預演　國際級表演氣勢磅礡

ETtoday旅遊雲

▲2019台灣燈會今18日晚預演　國際級表演氣勢磅礡▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台灣燈會今18日晚進行總綵彩，氣勢磅礡。（圖／記者陳崑福翻攝） 

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會開幕進入倒數計時，18日晚間進行開幕活動預演，從空軍戰機衝場、融合閩、客、原住民等多元族群文化演出到法國烏托邦水上劇團一連串精彩表演，主燈秀、水幕水舞及海上煙火壓軸登場，展現磅礡氣勢。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會30年來第一次到屏東，今年台灣燈會不僅展現屏東的軟實力，展現屏東是是台灣社會縮影，多族群、多文化、多語言，感謝中央及地方團體齊心合作，成功結合在地文化與國際科技，呈現屏東最美好的一面。

2月19日台灣燈會開幕典禮將敬邀蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全共同蒞臨點燈，當天下午2點起，來自各國的表演團隊將近千人在東港鎮踩街歡慶迎接燈會，潘孟安縣長歡迎全國民眾一起來「逗熱鬧」。

台灣燈會開幕預演由交通部長林佳龍、縣長潘孟安、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人主持，第一聯隊飛行員駕駛經國號戰機以五機大雁隊形，低空衝場呼嘯而過揭開序幕。

今年燈會邀請法國、西班牙、日本、越南、菲律賓等世界各地優質團隊共襄盛舉，和朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團、唐美雲歌仔戲團，及人間國寶陳英阿嬤、恆春民謠促進會、民歌教父胡德夫、泰武國小古謠傳唱隊、魯凱樂團、娜麓灣樂舞劇團、哈旗鼓文化藝術團、屏東縣六堆客語教師協會、東隆宮大漢樂團等閩南、客家、原住民等特色的表演團隊一起參與開幕演出，分成九幕共同演繹立足台灣航向國際的目標。

「巨鮪來富」的主燈秀最受矚目，同時試放海上煙火；屏東縣政府指出，此次煙火在主燈「巨鮪來富」後方600公尺的海域，開幕將施放3分鐘、閉幕6分鐘的煙火秀，預計施放超過1萬1千發以上的各式煙火，平均每分鐘約1200發，近乎國慶煙火的施放規模。

這也是繼2007年國慶煙火後，大鵬灣第二次施放海上煙火，今年煙火搭配主燈秀，在燈光、音樂、水幕交織下，加上海面倒影，將更為壯觀。

唯一美中不足的是，首次來台演出的英特爾INTEL無人機燈光展演，因受現場風速影響，基於安全考量，綵排時沒有試飛。

屏東縣政府表示，2月19日台灣燈會正式開幕後，每晚都有精彩的表演節目，「一日一主題、天天有主秀」，包括西班牙高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、優人神鼓、台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四及盧廣仲等，地方燈區、國際交流燈區搭配地方及各國的藝術表演，還有以海洋樂園嘉年華為主題的夜光遊行，大型海洋玩偶熱鬧演出，帶動節慶氣氛，整個燈區如歡樂不夜城。

【燈節好康】

「東森集團贊助台北燈節活動，祭出最大獎100萬東森幣，等同100萬現金，只要參加台北市政府LINE@燈節集章活動，就有機會獲得東森幣 100萬、東森幣 1萬 100名以及長榮航空北美日本來回機票等大獎。另外，燈節期間天天掃描東森集團燈區QR CODE並加入會員，天天送50枚東森幣、9天可得450枚，每天限量6,600名，數量有限，送完為止。」

影／台北燈節好看更好賺！最大獎「100萬東森幣」超誘人

關鍵字： 台灣燈會 屏東 彩排 大鵬灣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

楊繡惠19歲第一次太緊張...留陰影　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

推薦閱讀

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

全台4家流水蝦吃到飽餐廳懶人包

比往年美！新北3處賞櫻地夢幻綻放

全台「12處洋紅風鈴木」爆開如繡球

盤點韓國五大恐怖美食

全台最大超市火鍋前鎮水產開幕了

今年首次！三艘遊輪同時停靠基隆港

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

CoCo都可台大店菜單跟別人不一樣

「2019三芝櫻花季」16,000棵粉霧海

熱門行程

最新新聞更多

超酷約會！天然石灰岩洞穴餐廳

台灣燈會「接駁8p.m收班」惹民怨　..

2019台灣燈會預演　國際級表演氣勢..

亞洲最美！林初埤木棉花道火紅登場

猿田彥珈琲規劃在台中西區展店

想看櫻花海！日本櫻花最新預測揭曉

西雅圖玻璃藝術的視覺饗宴

野柳淨港元宵　交管停車資訊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366