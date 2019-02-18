2019台灣燈會18日晚間預演　國際級表演氣勢磅礡

▲台灣燈會今18日晚進行總綵彩，氣勢磅礡。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會開幕進入倒數計時，18日晚間進行開幕活動預演，從空軍戰機衝場、融合閩、客、原住民等多元族群文化演出到法國烏托邦水上劇團一連串精彩表演，主燈秀、水幕水舞及海上煙火壓軸登場，展現磅礡氣勢。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會30年來第一次到屏東，今年台灣燈會不僅展現屏東的軟實力，展現屏東是是台灣社會縮影，多族群、多文化、多語言，感謝中央及地方團體齊心合作，成功結合在地文化與國際科技，呈現屏東最美好的一面。

2月19日台灣燈會開幕典禮將敬邀蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全共同蒞臨點燈，當天下午2點起，來自各國的表演團隊將近千人在東港鎮踩街歡慶迎接燈會，潘孟安縣長歡迎全國民眾一起來「逗熱鬧」。

台灣燈會開幕預演由交通部長林佳龍、縣長潘孟安、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人主持，第一聯隊飛行員駕駛經國號戰機以五機大雁隊形，低空衝場呼嘯而過揭開序幕。

今年燈會邀請法國、西班牙、日本、越南、菲律賓等世界各地優質團隊共襄盛舉，和朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團、唐美雲歌仔戲團，及人間國寶陳英阿嬤、恆春民謠促進會、民歌教父胡德夫、泰武國小古謠傳唱隊、魯凱樂團、娜麓灣樂舞劇團、哈旗鼓文化藝術團、屏東縣六堆客語教師協會、東隆宮大漢樂團等閩南、客家、原住民等特色的表演團隊一起參與開幕演出，分成九幕共同演繹立足台灣航向國際的目標。

「巨鮪來富」的主燈秀最受矚目，同時試放海上煙火；屏東縣政府指出，此次煙火在主燈「巨鮪來富」後方600公尺的海域，開幕將施放3分鐘、閉幕6分鐘的煙火秀，預計施放超過1萬1千發以上的各式煙火，平均每分鐘約1200發，近乎國慶煙火的施放規模。

這也是繼2007年國慶煙火後，大鵬灣第二次施放海上煙火，今年煙火搭配主燈秀，在燈光、音樂、水幕交織下，加上海面倒影，將更為壯觀。

唯一美中不足的是，首次來台演出的英特爾INTEL無人機燈光展演，因受現場風速影響，基於安全考量，綵排時沒有試飛。

屏東縣政府表示，2月19日台灣燈會正式開幕後，每晚都有精彩的表演節目，「一日一主題、天天有主秀」，包括西班牙高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、優人神鼓、台客天王陳昇&新寶島康樂隊、宇宙人、滅火器樂團、張三李四及盧廣仲等，地方燈區、國際交流燈區搭配地方及各國的藝術表演，還有以海洋樂園嘉年華為主題的夜光遊行，大型海洋玩偶熱鬧演出，帶動節慶氣氛，整個燈區如歡樂不夜城。

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