台灣屏東燈會根本「海洋樂園嘉年華」！掌握3招爽逛園區

▲台灣燈會今年移師屏東，齊聚台灣與世界各國藝術的燈飾令人看到目不暇給。（圖／屏東縣政府提供，下同）

旅遊中心／綜合報導

元宵節前後，每當夜幕低垂，正是台灣燈會燦爛時！已有30年歷史的台灣燈會，秀麗奇觀曾被國際媒體讚為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，今年(2019)首度移師國境之南－屏東，將於2/19正式開幕，熱鬧燈節盛況持續至3/3，園區各種光彩絢麗、千姿百態的主題燈，搭配視野遼闊、有山有海的麗緻景觀，讓網友大讚是歷年來最美的燈會場地，有興趣一遊台灣屏東燈會的民眾，可得掌握3大要領才能「腳勤」逛遍好玩好拍景點。





▲台灣燈會主燈「巨鮪來富」，今晚7點正式點燈。

▲台灣燈會新住民主燈「海之女神」，主燈高15公尺，由30萬顆蚵殼組成。

第一招：巨鮪來富、海之女神等超強主燈區打卡拚讚數

今年屏東台灣燈會共有大鵬灣燈區、東港小鎮燈區及屏東燈區3大燈區，其中以沿著全國最大的潟湖打造海洋灣域燈區的「大鵬灣主燈區」最受期待，以主題式樂園為概念，規劃20個特色燈區，共有184個主題燈及600座競賽燈，美麗燈景精彩可期。尤其今年台灣屏東燈會海陸兩域都有燈飾作品，包括首度打破生肖限制的主燈「巨鮪來富」、新住民藝術主燈「海之女神」、農業海洋燈區、帆船光雕等，令人驚豔的燈光藝術一定要記得拍照打卡、逛好逛滿。



此次還有INTEL無人機首度到台灣展演，預計有300架精密的無人機在夜空中幻化各種圖像，為台灣燈會帶來首次實現路、海、空全域3D視覺享受創舉。

▲綠能環保燈區結合綠能、環保與公共藝術。

第二招：國際天團表演人潮擠爆手刀卡位

自2/19開幕後，主燈區每晚都有表演，今年邀請到法國水上烏托邦劇團，以海洋為舞台，利用特製的滑板在海面上移動，有身穿超大裙子的女人和頭戴燃火帽的魔法師，五彩繽紛的煙花，綻放出如詩如夢的幻景。此外，還有西班牙Voalá高空馬戲團、韓國擊光亂打秀、優人神鼓、台客天王陳昇&新寶島康樂隊」、宇宙人、滅火器樂團、張三李四及盧廣仲等大咖天團將在燈會期間輪番演出。

除此之外，地方燈區、國際交流燈區也有來自世界各地的藝術表演，以及以海洋樂園嘉年華為主題的夜光遊行，屆時將有大型海洋玩偶熱鬧演出，帶動燈會節慶歡樂氣氛，且天天都有主秀讓人逛不膩。





▲靚靚六堆燈區以客家傳統民俗節慶為概念發想，充滿濃濃客家年節氛圍。

第三招：走過不錯過！手機下載2大APP超實用

建議欲前往參與屏東燈會的民眾可事先透過手機下載「2019台灣燈會在屏東」及「燈會好交通」兩大APP，預先規劃參觀動線及有興趣的表演場次，同時留意交通壅塞情形。



提醒大家，燈會期間國道3號南州交流道以南的南下車道(424K~431K)，每日14:00~23:00實施交通管制，管制路段僅供接駁車及遊覽車通行，為此屏東縣政府已安排在臺鐵潮州站、林邊站以及高捷高雄國際機場站提供每10-15分鐘1班的免費接駁車，呼籲民眾多多搭乘大眾交通運輸，免去塞車之苦，維持輕鬆逛燈會的好心情。

▲今年副燈融入屏東當地風豬爺文化，特別規劃「PP Party豬豬派對」結合遊樂設施，讓大朋友、小朋友都能玩得開心。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會舉辦30年來，已在國際間具有相當知名度；2007年曾獲Discovery頻道評為具世界級水準，是「全球最佳節慶」之一，也獲其他外媒讚為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，今年大鵬灣主燈區從下午5時起亮燈，建議遊客可以白天就前往遊賞，先享受海風夕陽美景，或到東港地區走訪人文，等到燈飾亮起，又是一番炫麗景色，一次享盡晝夜兩種不同美景感受。



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