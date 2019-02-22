苗栗親子露營樂園　琉璃光雲海美炸、夕陽夜景超迷人

一個追求露營任憑選擇的世界在眼前無限延伸 如果..

點評：太美了吧！！！

文、圖／何師父



北北西 最新的方向

不管怎樣 我就擁有光圈之中

最神秘的力量

從發現色彩魔法 那一瞬間開始

屬於我的精彩傳說

就要從這世界 改變一切

琉璃光飄逸夜景就近在你眼前

大型VIP賞景營位 全部都是5X8M以上營位

每層皆可欣賞如夢似幻的夜景

SPA噴瀑大型戲水池(專屬遊戲區 將進駐彩色大型遊樂器材 施工中)

小朋友一見到水都要玩一下才過癮呢

兩朵雲樹下戲沙池 小小朋友最喜歡

目前戲沙棚架改進中 戲沙玩具會陸續進場

兩朵園正前方大安溪流域 最美的寬闊平原大景 就坐下來喝杯手沖咖啡吧

泛紅夕陽雲彩 飛揚天際線上

新親子營地 可賞景也可親子共露 拍照打卡最有趣

苗栗大湖馬拉邦山新地標 雲海琉璃光最迷人

漂亮的大型草地營位 已經做到最好的水土保持 下雨不泥濘

五星級原木衛浴設施 超貼心

兩朵雲設有孝親房 可住多人有單獨客廳設備不錯

附近鯉魚潭水庫賞景方便 好停車

女主人親自整理園區 讓大家都露的開心

兩朵雲親子露營區 海拔高度表

兩朵雲親子露營區營位圖表一覽

行經台3線145公里處 準備紅綠燈直行

台3線144.7公里處 紅綠燈直行進入苗52縣道

進入苗52縣道約300公尺 就到達營地大門（打電話給營主 就會開啟電動大門）

兩朵雲基本上也可從下方的後門進入 整個營地不會塞車（有預留停車場 多個停車位）

大門口進入右手邊往上就是營本部 營主夜間都會在此常駐

先來介紹最上層(第一階)的鋼構雨棚區：（分成上下層）

上層為VIP專屬賞景 水泥平台

可容納四帳 4.6X8M 位子非常大

欄杆尺寸為120公分高 非常安全

水槽共計兩座X4組 每個營位都有專屬水槽

地面上還有貼心施作營繩勾環

鋼構下層就是大型雨棚區域 基本上隧道帳可搭

明亮寬敞的空間 上方備有黃光驅蚊燈（左邊有一小塊空地為小遊戲區預定地）

雨棚區前方景觀 可觀賞到大安溪流域全景 雲景迷人

夜晚還有快速道路車軌光影可賞呢

鋼構雨棚區 還有專屬的衛浴設施 真的很貼心（就在旁邊的營本部 中央走道進入）

乾淨寬敞的空間 殘友們也可以方便進入沐浴如廁

並且備有大型的親子浴室 X2間

蹲坐馬桶皆有 任君選擇

最後方為男士專屬

換來看看第二階 木平台區域：（5帳區）

每一個位子都是大型營位 並且有專屬賞景平台

第一個位子橫搭 4X9M 其他4個都是4.6X8M

目前營地護草已經完成 整理的相當有水準 平整度100分

木平台上可容納一頂客廳帳 帳外就是洗碗槽非常便利

鋼構木製平台 基本上平穩度大增 安全100%

洗碗平台X3座 共計5組洗碗槽（內崁式夜間照明電燈）

每座上面都安置 防水110V電源插座

基本上在兩朵雲 也能欣賞日落 更有滿天的虹彩雲景可看呢

在夜晚更有著大安溪流域的夜景景觀 加上流雲更是迷人阿

位處於支線線道旁非主要道路 所以夜間頗為平靜無車流聲 即為好眠

一樣的夜景角度 不一樣的色溫差 呈現感覺上大不相同

第三階 草地A區域：（4帳區）

超平整的草地 漂亮的草皮基本上小碎石非常紮實 不用護草墊

護草墊的區塊為 四格停車位 營主怕傷到草皮放置的 請勿移動

草皮A區 每一個營位都是5X8M 空間相當大

一樣也是1營位X1水槽

本周僅有三帳入場此區域 空位算是非常大

5X8M的營位 基本上還有空間可供活動

可盡量往前搭設 空間較為充足

迷人的夜色 就一起露營如何呢

或許你能找到 最最美好的野露迷人色溫

木平台區+草地A區 共用的廁所：

男士專屬放置在最裡端

中央木製小屋為 冰箱 冷凍櫃 飲水機 放置地點

蹲X2 坐X2 共計四間廁所

最後一階 第四階 草地B區：（5帳區）

入口進來右邊就是兒童專屬遊戲區域（大型遊樂器材 組裝中）

左邊為草地營位 右邊就是遊戲區域

相當大氣的超大型營位 5.5X8M

真的會大到不知道怎麼搭 草地也是相當漂亮

此區域車輛可選擇停放在草皮前方 或是 放置在下方停車場

基本上放置在下方停車場 將會多出相當大的遊戲空間

水槽也是1:1比例 內崁夜間燈光+防水插座

我最喜歡這區不僅僅是他的大草皮 視覺上感覺相當舒服

其實星期五夜衝營地搭好帳篷 沒在營地過一晚呢

（因為天氣霧濛濛的 所以一個人衝景馬拉邦山 私人秘密景點 拍攝雲海琉璃光）

就是因為野露 讓我能有最棒的視野 以及最精采畫面呈現

草地B區共計有四間的浴室以及兩間廁所

廁所外邊有著戲沙區域的洗腳池

四間浴室都有提供 沐浴用品 水量甚是穩定

地平線上的色彩 你我都伸手可及

色溫就這樣 飄逸如仙境

動人色彩 也如此鮮豔迷人

北北西方我的幸運的夜晚 光線閃爍飄移

我想阿 瘋狂的想像能改變全視界

更能創造出 與眾不同的精采故事

今日 就在腦海中描繪出最新夢想

無與倫比的快門先決劇本

只有你才是 我的最佳男主角

兩朵雲親子露營區資訊一覽表

營地注意事項 1：夏天戲水開放 也請注意兒童安全

營地注意事項 2：傍晚有普通蚊子出現 需做防蚊

營地費用： 一帳X1200 夜衝半價

營地營位：共計x21帳位（大型營位 隧道帳可搭）

營地電話：臉書私信訂位

營地位址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪125-5號

營地官網：兩朵雲臉書官網連結

營地衛浴：五星級原木衛浴設施 浴室X6間 廁所x3處

殘障設施：衛浴門檻低 非常方便進入

毛孩營地：禁止寵物入園

營地停車：車子可停在營位前面 超便利

營地民宿：獨立孝親房

營地電力：非常方便

電器提供：吹風機 冰箱 冷凍庫 飲水機

手機訊號：中華電信 台哥大4G OK

夏天露營：低海拔 需攜帶電風扇

租借帳棚：無

營地好康 1：戲水池以及其他設施 皆免費遊憩

營地好康 2：營地道路非常好開 非常適合露營新手的營地

營地好康 3：夕陽美景漂亮非凡 夜間可觀星空

營地好康 4：離卓蘭非常近 可安排美食之旅 吃吃外食也不錯

營地好康 5：離大湖老街20分鐘 1-4月草莓季

營地好康 6：何師父LOVE露營特約營地唯一特約