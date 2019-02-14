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閨蜜小旅行5種風格玩台南！穿浴衣、歐風建築網美照　

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▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

文、圖／KK旅世界 K's journey

台南，是座很迷人的城市！每次在台南總是能有一些新發現！這回帶K小妹玩台南，我們的目標很明確，就是要拍很多美照，可以拿來當大頭貼或手機桌布的那種！另外我也挑了曾經去過的地方，整理出5種不同風格的玩法，各位姐妹們適合哪一種呢？

如果妳們勇於冒險嚐鮮：

#麻豆代天府十八層地獄

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

這兩年麻豆代天府十八層地獄再度登上社群媒體，其實KK早在12年前就下地獄過了！（貼舊照讓大家看看我當年的蠢樣XDD）斷手斷腳、血流成河的地獄場景十分寫實，真的滿恐怖的！很適合冒險型閨蜜進去探險！走完一圈後就會想多做點善事～另外這裡也有天堂區，但走起來就沒那麼刺激好玩。近期廟方還增設親子遊樂區，小孩不離身的姐妹可以暫時放風。

地址：台南市麻豆區關帝廟60號

#定情碼頭德陽艦園區

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

DDG-925德洋艦的前身是美國海軍DD-837，1945年下水服役。1951年美國時任總統杜魯門曾登鑑拜訪。1972年出征越戰。1979年起肩負維護台海安全的重責大任，更見證了近代台灣史。現在的德陽艦已經變成台南熱門景點，我和K小妹在這邊拍了超多好看的照片！強烈建議大家來玩！不用出國就能登上美式軍艦，肯定為各位的旅程留下精彩回憶！

地址：台南市安平區安億路115號
營業時間：09:00~18:00
門票：NT.50/人

#火星 Cafe Mars & Puppet Works

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

火星是一間很有個性的創意料理餐廳！老闆是香港人，小小店面擺滿他的木雕作品和各式收藏。整間店紅通通的，風格和附近民宅形成強烈對比！火星的料理是我們沒吃過的，很難拿其他餐點做比較，但吃了一口就會明白，原來這就是人家說的，吃美食吃到另一個境界！

地址：中西區大新街72巷11號
營業時間：12:00-20:00
僅提供8個座位，建議先訂位

#和茶寮浴衣體驗

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

和茶寮由社團法人台南市台日友好交流協會所經營，屬非營利組織。協會以推廣教育為主，故浴衣體驗價格比其他地方便宜許多，2小時才酌收客人清潔費NT.250。還提供木屐、頭飾、扇子、小包包等小配件。對於精打細算的姐妹們來說，是最合適的選擇！除了浴衣體驗，和茶寮也有茶道體驗，可以更了解日本文化喔！

地址：台南市東區東門路二段158巷66號
營業時間：星期一休館。星期二至日9:30~17:30。

如果妳們愛老宅，是文藝少女：

#三二一藝術巷

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

321巷原是日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，國民政府來台後，變為成大教授的住宅。在地方力爭之下才躲過眷村拆除命運，列為市定古蹟。只是當時沒有經費整修，閒置的房舍還一度遭到祝融，遂文化局展開321巷藝術聚落計畫，5年來有30多個團隊陸續進駐。藝術創作賦予了321巷弄的新生命，更多人願意停下腳步感受舊時代的美。

地址：台南市北區公園路321巷

#蝸牛巷

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

來到蝸牛巷，步伐自動慢了下來，穿梭巷弄間尋找牆角上的蝸牛挺有意思的！我特別喜歡看這裡的老房子，每一棟都有專屬故事，值得旅人細細品味。只不過這裡實在太安靜了，要注意別打擾到住家喔！

地址：台南市中西區永福路二段97巷

#么八二空間 -182artspace

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

么八二是一個很奇幻的地方，前面是藝術展覽空間，平常有藝文展覽。繼續往裡頭走，就會來到裝潢風格截然不同的酒吧！酷吧！因為是朋友的店，所以每次來即便沒喝酒，我還是能呈現很放鬆的狀態。么八二體現舒服、慢活態度，真的很適合白天行程走累的姐妹們到此小酌一杯。

地址：台南市中西區新美街182號
營業時間：14:00~00:00
＊請愛惜自己，勿酒駕！未成年請勿飲酒！

如果妳們單純想拍網美照：

#台南移民署

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

鵝黃色歐式建築，彷彿置身歐洲。誰能料到這裡是公家機關呢？台南移民署已經是熱門的婚紗景點，更是女孩們的最愛！假日觀光客多，平日上班時間人潮也是來來去去的，很容易拍到前來辦事的台南鄉親，建議多試各種角度，才能拍到好照片喔！

地址：台南市中西區府前路二段370號

#單賣共和國

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

發現可愛的打卡牆！靈感源自哥本哈根港旁一整排的彩色小屋，窗內繪有的各國代表人物。（右上方那位是蔡英文女士嗎XDD）單賣共和國原是一間北歐料理餐廳，雖然目前停止營業，但可愛外牆成了IG熱門打卡景點！建議中午前來拍比較好看，牆壁才不會有對面高樓的影子。

地址：台南市東區林森路二段190巷6弄32號

#海安路藝術街

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

海安路一直是台南生活藝術的指標！不定期展出裝置藝術，就是要讓大家拍好拍滿！來到這邊，可是要睜大眼睛找拍攝亮點呀！

導航定位：台南市中西區海安路二段5號

#YUME咖啡輕食

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

喜歡小熊維尼的姐妹們快筆記！老闆本身是維尼控，店裡擺滿她的收藏品。能夠跟小熊維尼和他的朋友們一起吃早午餐真幸福！不過！目前店家暫停營業，另尋新店面中。想抱抱小熊維尼的朋友可以關注他們的粉絲團，期待很快可以再見到維尼～

如果妳們喜歡歷史古蹟：

#鹿耳門天后宮

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

喜歡探究歷史的姐妹們，台南真的很適合各位！赤崁樓、安平古堡、億載金城、孔廟就不用多說了，另外還想推薦鹿耳門天后宮。天后宮於明永曆15年 (西元1661年) 鄭成功登陸後首建，深具歷史意義，值得參訪。

地址：台南市安南區媽祖宮一街136號

#府城天險

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

鹿耳門是昔日台江內海軍事、經貿重要港口，為兵家必爭之地，更是鄭成功登陸台灣、打敗荷蘭人改寫台灣歷史的重要關鍵。平常沒什麼人來這邊，但想了解台灣歷史，就不得不來認識鹿耳門。有趣的是，可以進去附近的鎮門宮參觀，二樓祀奉鄭成功母親的神像旁有兩尊荷蘭人門神。

導航：鎮門宮鹿耳門溪出海口

#奇美博物館

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

台灣歷史學完了，改到奇美博物館吸收外國史吧！歐式建築的奇美博物館不僅外觀好拍，館內蒐藏更是多元！走完一圈，想必能豐富各位姊妹們的知識，更能提升氣質！

地址：台南市仁德區文華路二段66號

如果妳們熱愛大自然：

#漁光島

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

漁光島，被譽為是「台南最浪漫的沙灘」。實際走訪，其實我不是很喜歡這裡，認為比這裡美的海邊多的是，但或許它的自然純樸，才是其迷人之處吧！離開海邊後，可以去吃漁光島的阿婆茶葉蛋！以煙囪式炭燒銅鍋燉煮，茶葉蛋香氣十足，重點是只賣5元佛心價，吃了暖胃又暖心唷！

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

地址：台南市安平區漁光路89巷43-5號
營業時間：09:00-17:00（可能提早賣完）

#觀夕平台

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

▲▼5種個性玩台南。（圖／KK旅世界 K`s journey 提供）

台南安平的「觀夕平台」，有絕佳的地理位置，海岸美景盡收眼底，更是賞夕陽觀星的好去處。和好姐妹一起踏浪、觀夕陽、聊八卦，生活好愜意呀！

地址：台南市安平區漁濱路

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關鍵字： 台南旅遊 達人旅遊 閨蜜旅行 KK旅世界 K's journey

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