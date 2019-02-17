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遛狗區、特別tour　這10樣服務在機場是免費提供

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▲機場。（示意圖／達志影像）

▲機場提供非常多免費服務。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

大部分的人都會盡量避開在機場做無謂的消費，因為像是餐點，機場就貴很多。但是旅客可能不知道，機場也提供了非常多的免費服務，只是要詢問。Smarter Travel網站整理了10個機場免費的東西，大家不妨在需要的時候，先詢問一下櫃台。

1. 飲水機
機場的瓶裝水往往都很貴，但是越來越多的機場都設有飲水機，大家隨身應該帶著空瓶就可以裝水。

2. 免費tour
有些機場有安排免費的機場導覽，因為很多大的機場裡面都有景點可以看。不僅僅是機場內部，像是土耳其機場提供過境旅客免費市區觀光。

3. 免費skype
有極少數機場提供房間讓旅客免費的Skype進行通訊。

4. 宗教需求服務
現在很多機場都針對不同宗教信仰的旅客設立了祈禱室，甚至還有告解室。

5. 遛寵物區
現在越來越多的航空公司提供寵物飛行服務，也因此，許多機場特別為了這些與寵物同行的旅客設置戶外的遛寵物專區。

6. 行李條
報到櫃台前有。

7. 特殊服務
像是萬一你受傷，你可以事先通知機場預定特殊服務，通常有輪椅或讓你事先登機等等的服務。

8. 易碎物品標籤

9. 充電區

10. 運動課程
有些機場提供像是瑜珈課的免費課程。

關鍵字： 旅遊新知

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