春節連假台南路邊停車「免費」、31處民營停車場24小時營運

▲9天連假台南路邊停車不收費。（圖／翻攝自台南市美術館官方網站）



旅遊中心／綜合報導

今年過年計劃到台南玩嗎？春節連續假期期間，為方便返鄉民眾與因應大批觀光人潮，即日起至2月10日大年初六共9天，台南市路邊停車暫停收費，停車管理處也暫停服務，安平保管場不開放領車。不過若民眾違規停車，依然會依法執行拖吊作業。

交通局表示連續假期雖台南市路邊停車無收費，仍請民眾依序停車，警方依然受理民眾檢舉違停案件拖吊車也會出動，若有人擅自假借名義在非屬管制的路外停車場向民眾收取停車費，其行為將涉及竊占、詐欺等罪嫌，民眾可向警方檢舉警方也會加強查緝。

停車管理處處長黃俊傑表示，除本市路邊停車路段暫停收費外，委託民營的公園南路停車場、西門路育賢停車場、南瀛綠都心公園地下停車場、大宏社區公園停車場、海安路地下停車場、崇善路龍山竹篙厝停車場、東光路地下停車場等31處停車場，因屬出入口管制之路外停車場，仍採24小時收費營運。

▲安平新景點大魚的祝福。（圖／藝術家楊士毅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



至於台南熱門景點交通狀況，前往安平新景點「大魚的祝福」建議利用承天橋改道慶平路行駛，安億停車場、林默娘公園等周邊停車場停放車輛；或自民權路東往西車輛駛入停放民權路四段中油加油站旁之文11護校預定地臨時停車場，另行駛安北路西往東車輛，可停放王城路樹屋停車場、夕遊出張所停車場以及崇義臨時停車場。遊客在春節期間可多利用公車、免費接駁車、TBike等大眾交通工具， 避開春節壅塞交通。



