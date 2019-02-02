未開先轟動！東京全新「唐草飯店」5月開幕　交通神便利　

點評：很美欸！！

▲東京全新唐草飯店將在5月開幕。（圖／業者提供）

旅遊中心／台北報導

東京新選擇！2016年開始於日本關西、日本不動產綜合服務商巨頭財馬科斯集團（XYMAX GROUP）旗下「唐草飯店」（KARAKSA HOTELS Corporation），今年（108）將首度跨足東京，預計於5月1日、7月8日開設兩家飯店，分別是唐草精選飯店東京銀座店及唐草飯店東京站店。

據日本政府観光局統計，2018 年訪日遊客首度逾3000萬人次、達3200萬人次，較前年增長8.7％，唐草飯店瞄準外國觀光客，目前已成立五家飯店，由於房型多元，設有家庭連通房，成立不到三年，已成為台灣旅客熱議連鎖飯店，目前飯店內觀光客入住比例高達90％。

唐草飯店表示，其觀光客入住比率高達90％，且過去赴日的觀光客喜愛「爆買血拼」，但這種風氣逐漸降溫，改為追求「文化·體驗性消費」。在此趨勢轉變下，日本飯店順勢求變，以「價值銷售」替代「價格銷售」，為旅客提供住宿以外的「文化傳播附加價值」。

▲房型相當多元。（圖／業者提供）

業者說明，預計5月1日開業的唐草精選飯店東京銀座店，是唐草集團的全面豪華升級 系列，客房全部為大面積的雙床雙人房及單床雙人房（達26至43平方米），大面積採光。還設有房客的專屬酒吧，帶來獨一無二的尊榮感受。

飯店位於日本最具代表性的銀座商圈，靠近代表日本傳統藝的歌舞伎座，附近的皇居和浜離宮也非常適合散步。距離飯店最近的車站是作為東京交通樞紐的新橋站，可以非常方便快捷去往東京市中心及郊外各處景點。

至於預計7月8日開業的唐草飯店東京站店，毗鄰日本交通核心東京站（徒步約5分鐘)，可直接利用新幹線及巴士總站在內的多條線路；同時靠近皇居及日本橋老牌商圈，是赴日旅行住宿首選之地。

飯店有151間客房，其中雙床雙人房43間，三人房94間，其中40間為兩室房門相連， 可自由組合成最多可容納6人入住的連通房。此外還配備了好萊塢雙床雙人房、4~6人的日式家庭房等各類房型，以滿足住客的不同需求。