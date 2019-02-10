新人必看！歐洲蜜月3國之旅　3個願望一次滿足

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com提供

計畫到歐洲蜜月的新人們，如果你有嚴重的選擇障礙，不知道該玩浪漫的法國、文藝氣息濃厚的的義大利、擁有絕美湖光山色的瑞士才好，何不在一趟旅程中，一次體驗三國美好的風光？五福旅遊表示，經典《法瑞義》的蜜月行程一直是許多新人首選之一，3個國家行程要如何節省時間，五福的行程搭配內陸航段及高速列車(TGV、TAV)、黃金景觀列車，而不會因長途拉車的關係，讓旅途變成走馬看花。



▲法國花都地標巴黎鐵塔。（圖／shutterstock.com提供）

跟另一半一起見證法國花都巴黎的浪漫，絕對會是最美好的回憶！購物狂最愛的老佛爺百貨，是買精品名牌的好去處，即使不購物，也可以欣賞金碧輝煌、華麗的建築；收藏從古至今的世界名畫、雕塑與美術工藝品的羅浮宮，則帶給你一場美好的視覺饗宴；搭塞納河遊船，兩岸的風光展現了巴黎柔媚的一面，河上的「西堤島」有棟聖母院，雨果的作品《鐘樓怪人》就是以這裡為故事背景，哥德式的建築、挑高的玫瑰花窗精緻細膩，在這裡，你所見到的人事物都像是藝術品，巴黎的一切就是如此的美好。



▲義大利水都威尼斯的傍晚相當浪漫。（圖／shutterstock.com提供）

許多人心目中的蜜月勝地義大利，又有哪些不容錯過的景點？魅力無邊的米蘭，兼具百年的建築藝術經典與潮流時尚，米蘭大教堂精細的雕刻與超過100座的尖塔讓人目瞪口呆，攻頂時，從屋頂上俯瞰整個米蘭市區更是十分壯觀；教堂旁的「艾曼紐二世拱廊」，則以玻璃圓頂、地板上色彩豐富的馬賽克鑲嵌畫聞名，琳瑯滿目的商品櫥窗同時令人流連忘返；悠遊在被運河環繞的水都威尼斯，羅曼蒂克的氛圍讓你們的感情更加溫，還能看到在西歐地區相當少見的拜占庭風格建築。



▲瑞士鐵力士山360度旋轉纜車。（圖／shutterstock.com提供）

不親自體驗瑞士的好山好水，怎麼會知道它們到底多麼美妙？感受瑞士山水美景最好的方式，就是在這裡搭鐵道列車，像是路線絕佳的黃金號景觀列車，流線型的車廂載著旅客穿過阿爾卑斯山，就像是坐著移動式的觀景台出發，全景車窗外流動的風景超療癒，尤其跟最愛的人一起欣賞，更令人難忘；少女峰山腳下的度假小鎮茵特拉根，擁有世外桃源般的美景，鏡面般的池水閃耀動人，映照出岸上一排排歐式的小屋；在瑞士眾多名峰中，鐵力士山的凌霄岩道吊橋榮登歐洲海拔最高吊橋，你將能在3千公尺的高空中，與阿爾卑斯山親密接觸，刺激度破表。鐵力士山還擁有世界上第一台360度旋轉的登山纜車，特殊的設計帶你看見不同角度的山景，峰頂終年冰雪遍布的景象，讓人即使不在冬天來這裡，也能體驗到冬天的氛圍。

五福旅遊限定行程，安排13天豐富的旅程到歐洲法國、義大利、瑞士，一次玩3國精華，並贈送每人1張可以使用網路的SIM卡，讓你隨時都能打卡、上傳超閃美照，再送每對新人一盒甜巧克力及蜜月紅酒。行程中特別安排搭乘長榮航空直飛到法國，省去繁雜的轉機程序，並安排在歐洲搭乘雙高鐵：法國TGV、義大利高鐵，省下將近8小時的交通時間，讓你的蜜月之旅又多出更多時間，能到各大景點盡情放閃。

推薦行程：

▲ 玩樂歐洲～法瑞義13日-鐵力士山、黃金列車、日內瓦、法拉利博物館、住威尼斯島上►►►

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