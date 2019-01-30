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對抗不景氣！新北推在地小鎮旅遊　留人留心也留財

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▲新北小鎮旅遊。（圖／新北市政府提供）

▲新北推動小鎮旅遊。（圖／新北市政府提供）

記者于佳云／新北報導

國內景氣訊號近三年來首度出現象徵低迷的藍燈，連帶衝擊觀光旅遊業，對此，新北市政府觀光旅遊局配合交通部觀光局2019「小鎮漫遊年」的年度主題，推動小鎮旅遊輕旅行，不只能夠讓遊客玩得更深入、更精緻，也能讓景點當地居民享受觀光帶還的正面效益。

▲新北小鎮旅遊。（圖／新北市政府提供）

▲現今的旅遊模式已有所改變。

新北市觀光旅遊局長張其強上午在市政會議中表示，面對不景氣，首當其衝的就是減少不必要的開支，這時候，觀光旅遊很可能就是減少開銷的選項之一，新北市觀光局將以推動小鎮旅遊、鼓勵在地經濟，讓景點當地居民更能享受到觀光帶來的正面價值，進而提供更好的旅遊服務。

▲新北小鎮旅遊。（圖／新北市政府提供）

▲台灣的廟宇很有文化特色。

目前觀光局已經和國內旅遊業者合作，在上半年推出以「小鎮旅遊」為主題的輕深度旅遊，像是道地的漁夫料理、保證新鮮的農漁產品、具有在地特色的手工製品，同時，在當地住宿一到兩晚到當地浮潛、步道健行、欣賞夕陽和夜景，或是起個大早走一趟在地早市，體驗特色傳統民俗，像是野柳的神明淨港和金山的蹦火仔等，針對不同地區找出不同故事，把觀光收入儘可能的留在當地。

▲新北小鎮旅遊。（圖／新北市政府提供）

▲在水湳洞喝杯咖啡與在地藝術家對談。

張其強強調，就任後和各地從事旅遊業的年輕人接觸，有不少在地的年輕朋友，把傳統的農業和在地民宿結合，配合周邊的生態景觀，透過故事，讓很多遊客慕名而來，甚至連待兩個晚上都還意猶未盡，像這樣的生態深度旅遊，新北市政府歡迎更多年輕人一起投入，也希望透過這些年輕人串連當地的農業、藝術、餐飲，民宿和當地商圈，從點到線擴大到面，也希望地方上能有延續性，一起讓小鎮觀光，在各地點燃。

關鍵字： 新北市旅遊

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