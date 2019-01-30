叢林滑翔、搭遊輪闖綠色仙境　昆士蘭5大熱帶雨林仙氣景點

▲充滿奧秘的古老雨林是與大堡礁齊名的自然寶藏。（圖／昆士蘭旅遊暨活動推廣局提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

唯有身處大自然才能真正逃脫都市叢林的枷鎖，位於南半球的澳洲昆士蘭擁有許多天然寶藏，除了著名的大堡礁，古老雨林也是許多旅人探險的必訪目的地，想淨化身心靈就逃到以下6處熱帶雨林仙氣景點，吸取滿滿芬多精與正能量。

1.道格拉斯港（Port Douglas）

▲道格拉斯港是大堡礁和雨林美景都被列為世界遺產。



道格拉斯港是大堡礁和雨林的彙聚之地，黛恩樹雨林（Daintree Rainforest）及大堡礁（Great Barrier Reef）皆被列為世界遺產的美景。可以上山也可下海一次探索海洋與叢林，感受地球之肺的清新之美。若碰巧周日前來，還可以逛一逛熱鬧的集市。

2.塔里海岸自然保護區度假村（Thala Beach Nature Reserve Resort）

沿著庫克船長公路（Captain Cook Highway）向北，來到塔萊海灘自然保護區度假村，它位於海岸岬角環境僻靜，有著波光粼粼的珊瑚海美景。度假村位於海岸岬角環境清幽，坐落在140英畝原生森林中，還有隱密的私人海灘，喜歡大自然的旅人很適合入住。

3.戴恩樹河遊輪（Daintree River Cruise）

▲乘雨林遊輪穿越戴恩樹河，兩岸風光盡收眼底。（圖／黛恩樹河遊船中心提供）



考驗角（Cape Tribulation）距離凱恩斯約110公里，駕車大約3小時即可到達，這裡是雨林和大堡礁交界處，比戴恩樹雨林更加原始古老。搭乘雨林遊輪，穿越戴恩樹河前進綠色仙境，除了身在世外桃源欣賞美景外還能驚喜邂逅野生動物。

4.叢林滑翔（Jungle Surfing Canopy Tours）

▲叢林滑翔飛越熱帶雨林。



想從不同角度眺望雨林，叢林滑翔是雨林探索最棒的玩法，從高空俯視雨林奇景，從幾十公尺高的樹冠上方沿著繩索一滑到底，想像自己是隻鳥在雨林中飛躍般刺激，連前方的大海美景也盡收眼底。

5.莫斯曼峽谷（Mossman Gorge）

▲莫斯曼峽谷美景就是一座綠色仙境。



喜歡大自然的旅人絕對要朝聖莫斯曼峽谷，位於凱恩斯以北70多公里處，它是個富含芬多精的天然森林浴場，清澈的小瀑布流過巨大的花崗岩石，徹地卸下煩憂和疲憊讓心度個假。