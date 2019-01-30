到宜蘭傳藝中心走春！好玩百豬迷宮、16點後提燈籠可免費入園

▲國立傳統藝術中心。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

記者蔡玟君／綜合報導

宜蘭最有年味的景點就是傳藝中心！今年宜蘭傳藝中心打造傳藝燈籠節，配合豬年到來，打造可愛的百豬迷宮，同時從初一至初六，下午4點過後提燈籠前往的旅客，就可以免費入園，憑戶籍在宜蘭的身分證可獨享全天免費入園的優惠！

▲宜蘭傳藝中心百豬迷宮。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

▲國立傳統藝術中心夜晚的魚耀隧道很好拍。（圖／中國攝影學會陳明文授權提供，請勿隨意翻攝）

宜蘭傳藝中心是最有過年氣氛的觀光園區，園方表示，除了除夕休園一天外，從農曆初一開始至初六為止，延長營運時間，從早上9點至晚上8點，讓民眾可以更放鬆的遊走園區。

▲可愛的宜蘭傳藝中心百豬迷宮能讓小朋友玩得盡興。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

在魚耀隧道旁，宜蘭傳藝中心今年配合豬年，利用可愛的紅色小豬打造一座「百豬迷宮」，好玩又好拍，在文昌街與臨水街全新完成打鐵舖、提燈看戲古早味壁畫，還有金光閃閃霓虹燈，讓遊客拍個過癮！

傳藝中心在過年期間更推出3大優惠，包握：

1.初一到初六，下午四點過後遊客提燈籠來，即可免費入園。

2.初一到初六，下午四點過後百元星光票優惠入園。

3.初一、初二宜蘭縣民回娘家獨享優惠，戶籍地在宜蘭者憑身分證免費入園。