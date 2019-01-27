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東區黃金店租頂不住！飄香40年老店「永福樓」傳2月底歇業

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▲永福樓。（圖／記者陳涵茵攝）

▲永福樓傳2月歇業。（圖／記者陳涵茵攝）

記者陳涵茵／台北報導、攝影

又有老店驚傳歇業，台北知名宴客餐館「永福樓」傳出因租約問題在今年2月底即將歇業，老店已飄香40年，從港式點心、江浙佳餚、喜慶宴會，午餐下午茶到宵夜通通有，成了老台北人聚會的好去處，如今傳出年後將歇業消息，實際前往餐廳為下午休息時段，業者表示目前不做任何回應，明日會發出正式公告。

▲永福樓。（圖／記者陳涵茵攝）

永福樓因地點位於忠孝SOGO商圈，距離捷運站不到一分鐘位於精華地段，不過正因如此周遭店面汰換率高，不少店家都因受不了黃金店租而熄燈，如今永福樓也傳出因租金過高決定收攤。永福樓位於忠孝東路四段，共承租三層樓，一樓為迎賓大廳，上了樓梯二、三樓才是用餐空間。

老字號江浙餐廳永福樓已有40年歷史，老師傅拿手菜餚口味道地抓住不少饕客的胃，不僅老台北人聚餐都來過這，因樓上有隱密包廂不少政商名流、媒體聚會也愛選在永福樓，如今傳出歇業消息傳出讓不少老饕大呼可惜。不過目前官方臉書公告永福樓除夕不打烊，也接受圍爐年菜與春節訂桌，2月期間還是吃得到老字號美味。

永福樓
地址： 台北市大安區忠孝東路四段59號
開放時間：11:30–14:30, 17:30–21:30

關鍵字： 美食情報 台北市美食 永福樓

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