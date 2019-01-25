那條「 開在海上」的道路 在台9線上旅行東台灣

台9線，隨著台灣最美高架橋金崙大橋2017年10月竣工通車，這段被譽為彷彿「開在海上」的道路，不但依山傍海，並串起了東台灣海岸線的美好，跟著我們循著台9線，旅行品台灣。

說到太麻里鄉第一印象，通常是燦爛的金針山與第一道曙光，但其實沿著南迴公路北上，座落在海畔的多良、金崙，別有一番遺世獨立的風情，探訪在地人的私房點、品味原民美食，馳騁在金崙高架大橋或是台9線上，湛藍太平洋總是相伴身邊。

1. 多良車站





台灣最美麗車站―多良車站，原本是南迴鐵路的一個小站，後來因為業務清淡而撤站，但站在高架設計的站體上，不但可以鳥瞰正前方的太平洋，當火車劃過車站的那一瞬間，與大海、天際勾勒的畫面，已成為鐵道迷追逐的焦點。

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地址｜台東縣太麻里鄉多良村瀧溪路8-1號

2. 講蜜蜜小餐館

店主人陳志偉從小跟阿公一起生活，愛喝酒的阿公一喝酒就忘了做飯，餓肚子的他就得自己動手，久而久之竟也煮出興趣來，為推廣在地原住民料理，3年前開設這間餐館。

講蜜蜜由老房子所改建，陳志偉用色彩與原住民元素將它妝點的多采多姿，除了主要用餐空間，另外規劃2個包廂，適合三五好友窩在一起，邊享用美食、談天說地；講蜜蜜的餐點以原住民風味餐為主，並加入主廚的創意，讓口味更貼近一般人，其中以稀飯方式呈現的「比努拉姿安」是來店必吃料理。

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地址｜台東縣太麻里鄉金崙村5鄰232號

電話｜089-771-520

網址｜講蜜蜜小餐館

營業｜11:30～14:00、17:30～21:00(週一公休)

價位｜塔香樹豆炒飯220元、烤肉山地飯250元、洛神花蜜餞20元

3. 金崙隧道、神秘海灘

自金崙車站下車後，順著前方小徑走，再拐個彎，就會看見一座不起眼的小隧道，隧道牆面還有卑南族籍原民藝術家見維巴里與賓茂國中學生共同創作的壁畫，有百步蛇紋、蝴蝶等圖騰。

穿越隧道，迎面而來的是浩瀚大海，後方是剛完工通車的金崙大橋，雙腳踩在佈滿小石子的沙礫，漂流木橫陳其間，此時，浪花一波波襲捲而來，陽光照在海上泛起粼粼波光，環顧杳無人煙的四周，頗有遺世獨立的感覺。

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地址｜金崙車站旁

4. 線織屋 多美民宿

多美是嫁到金崙村的阿美族故娘，婚後被排灣族的羊角鉤傳統勾織技藝深深吸引，於是向部落的vuvu(長者)學習。

羊角鉤顧名思義就是用羊角製成的勾針，它與西洋勾針不同在於，羊角鉤是以死結勾織而成，完成品堅固耐用；反觀西洋勾織容易脫線，產生毀損，多美希望藉由線織屋開辦的體驗行程，將快失傳的排灣族技藝傳承下去。

線織屋樓上是多美民宿，簡約白色系設計典雅，2間4人房採光明亮，2米長雙層床舖，簡單溫馨讓人安穩入眠。

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地址｜台東縣太麻里鄉金崙村1鄰7號

電話｜0912-700-058

網址｜線織屋 多美Tomi手工織品

營業｜線織屋9:00～17:00(週六公休)；民宿check in 15:00、check out 11:00

價位｜羊角鉤勾織體驗三天兩夜方案：4,000元/人(含住宿、早餐、材料費)，見學時間12-15小時，完成品為小束口包；住宿500元/人

備註｜資訊以其官網或現場公告為主



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