ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一秒穿越上演延禧攻略　左營孔廟喝咖啡品嘗中式糕點

點評：超喜歡中式糕點＞＜
ETtoday旅遊雲

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲高雄左營孔廟內的芒果咖秋。（圖片由野田咩提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

隨著幾部強檔陸劇「甄嬛傳」、「延禧攻略」、「如懿傳」的熱播之後，古裝宮廷系列成為一股風潮，各式各樣的元素融入在飲食、生活當中，部落客野田咩就在《旅遊超爽的！》社團中分享這家位在左營孔廟裡的宮廷咖啡廳！

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲芒果咖秋的招牌靜靜地佇立在傳統建築的旁邊。

芒果咖秋位在高雄左營的孔廟西廡，除了有許多特色飲品以外，還有中式的宮廷甜點，做在廟宇當中品嘗美食，就好像穿越回過去一樣，相當特別，毫無違和的裝潢也讓人忘記自己身在二十一世紀。在午後時光，還可以到附近的蓮池潭和文昌祠逛逛，感受超美的皇宮氣息。

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲在走廊裡毫不違和的座位，在這裡用餐更能感受穿越過去的氣氛。

有別於高雄其他熱門景點，蓮池潭周遭的遊客不會非常多，別有一番風味。野田咩表示，芒果咖秋裡面其實不是廟，真的非常有宮廷感，有一種延禧攻略的意境。芒果咖秋的號碼牌用象棋表示，菜單也有在竹子上寫書法字的版本，增加了許多中國色彩，除了擺放中國風的裝飾、酒杯以外，最特別的是，芒果咖秋還有提供古裝劇的服裝，讓客人可以穿著衣服拍照，在宮廷的背景中打扮成妃子的造型，有趣又吸睛。

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲芒果咖秋的室內座位也是滿滿的中國風。

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲店內提供古代服裝供客人穿上拍照打卡。

芒果咖秋有許多特色餐點，包括清爽解膩的哈密瓜咖啡、香甜濃郁的芒果咖啡、沁涼消暑的夏日冰淇淋蘇打等等。另外在這裡必點的就是下午茶組合，野田咩介紹，餐點中有餞龕糕、麻粩、核果塔、蜜地瓜、咖啡凍（或桂花凍、花生糖或桂園紅棗凍）、蘿蔔絲餅及時蔬沙拉，中式的糕點呼應了這古香古色的孔廟，種類豐富的糕點搭配咖啡飲品，品嘗起來超級有中式氛圍，還會附上60元的飲料兩杯。

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲芒果咖秋有許多特色飲品，菜單上都有詳盡的介紹。

▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

▲下午茶組合的餐點充滿中國色彩，就好像品嘗到當時宮廷內的糕點。

芒果咖秋的餐點相當用心，每一樣都有滿滿的傳統中國風，與孔廟的氛圍相互呼應，很適合在這裡悠閒地享用下午茶、散散步，感受穿越古代的樂趣。
▲▼左營孔廟芒果咖秋。（圖／野田咩提供）

芒果咖秋 高雄孔廟-西廡
地址：高雄市左營區蓮潭路400號
電話：07 588 6438
營業時間： 09:00–18:00

關鍵字： 芒果咖秋 高雄美食 左營美食 孔廟 高雄孔廟 野田咩 高雄旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

錯過交流道！三寶玩命「倒車插隊」 堅持不壓槽化線...網諷：技術真好

推薦閱讀

市區也能野餐！高雄微醺風格露天餐廳　小費看心情給

高雄美術館旁最新網美咖啡廳！純白色建築好吃又好拍　

來這喝！高雄柴山賞海秘境　低消只要銅板價35元

高雄新開夢幻午茶店！純白旋轉飛馬、乾燥花還有帥哥店員

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

板橋新開「流水蝦吃到飽」有大生蠔

快收藏！全台「人氣水餃店TOP10」

辰光橋超迷人！2019新北燈會今登場

7萬株、20色「鬱金香花海」明起登場

豐原超美咖啡廳有網美彩繪外牆

免費景點「雲林稻草捲」平日不開放

菜々全新午間套餐580元起

不出國南投兩天一夜歐風小旅行

屏東八處打卡景點讓你拍好拍滿

關島2019上半年5大旅遊盛事都在這

熱門行程

最新新聞更多

左營孔廟一秒穿越上演延禧攻略

耗費7900萬！升級版環島之星登場

日本超火「可口可樂纖維＋」來台！

台中文心森林公園12感官設施

高雄最新「歐風教堂」小七

關島2019上半年5大旅遊盛事都在這

一秒到日本！文青系甜點店開幕了

北部8家好吃甜甜圈大集合

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366