一秒穿越上演延禧攻略　左營孔廟喝咖啡品嘗中式糕點

點評：超喜歡中式糕點＞＜

▲高雄左營孔廟內的芒果咖秋。（圖片由野田咩提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

隨著幾部強檔陸劇「甄嬛傳」、「延禧攻略」、「如懿傳」的熱播之後，古裝宮廷系列成為一股風潮，各式各樣的元素融入在飲食、生活當中，部落客野田咩就在《旅遊超爽的！》社團中分享這家位在左營孔廟裡的宮廷咖啡廳！

▲芒果咖秋的招牌靜靜地佇立在傳統建築的旁邊。

芒果咖秋位在高雄左營的孔廟西廡，除了有許多特色飲品以外，還有中式的宮廷甜點，做在廟宇當中品嘗美食，就好像穿越回過去一樣，相當特別，毫無違和的裝潢也讓人忘記自己身在二十一世紀。在午後時光，還可以到附近的蓮池潭和文昌祠逛逛，感受超美的皇宮氣息。

▲在走廊裡毫不違和的座位，在這裡用餐更能感受穿越過去的氣氛。

有別於高雄其他熱門景點，蓮池潭周遭的遊客不會非常多，別有一番風味。野田咩表示，芒果咖秋裡面其實不是廟，真的非常有宮廷感，有一種延禧攻略的意境。芒果咖秋的號碼牌用象棋表示，菜單也有在竹子上寫書法字的版本，增加了許多中國色彩，除了擺放中國風的裝飾、酒杯以外，最特別的是，芒果咖秋還有提供古裝劇的服裝，讓客人可以穿著衣服拍照，在宮廷的背景中打扮成妃子的造型，有趣又吸睛。

▲芒果咖秋的室內座位也是滿滿的中國風。

▲店內提供古代服裝供客人穿上拍照打卡。

芒果咖秋有許多特色餐點，包括清爽解膩的哈密瓜咖啡、香甜濃郁的芒果咖啡、沁涼消暑的夏日冰淇淋蘇打等等。另外在這裡必點的就是下午茶組合，野田咩介紹，餐點中有餞龕糕、麻粩、核果塔、蜜地瓜、咖啡凍（或桂花凍、花生糖或桂園紅棗凍）、蘿蔔絲餅及時蔬沙拉，中式的糕點呼應了這古香古色的孔廟，種類豐富的糕點搭配咖啡飲品，品嘗起來超級有中式氛圍，還會附上60元的飲料兩杯。

▲芒果咖秋有許多特色飲品，菜單上都有詳盡的介紹。

▲下午茶組合的餐點充滿中國色彩，就好像品嘗到當時宮廷內的糕點。

芒果咖秋的餐點相當用心，每一樣都有滿滿的傳統中國風，與孔廟的氛圍相互呼應，很適合在這裡悠閒地享用下午茶、散散步，感受穿越古代的樂趣。



芒果咖秋 高雄孔廟-西廡

地址：高雄市左營區蓮潭路400號

電話：07 588 6438

營業時間： 09:00–18:00