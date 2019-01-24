揪閨密玩韓國最盡興！享受追春櫻、瘋韓流、拍美照的樂趣

文／七逗旅遊網 圖／株式會社南怡島、韓國觀光公社、京畿觀光公社提供

近年來，K-Pop、韓流明星當道，韓貨也成為熱賣商品，不少人都會飛到韓國追歐巴、歐妮，朝聖韓國文化。這樣的韓國，最適合揪閨密一起去瘋韓流、拍美照，搶當韓劇主角！春天，還能見到夢幻的櫻花隧道喔！



▲南怡島盛開的櫻花，象徵春天來臨。（圖／株式會社南怡島提供）

想跟閨密一起當韓劇主角，就來南怡島吧！這裡是經典韓劇《冬季戀歌》的拍攝地點，高聳的綠色水杉形成唯美的天然走道，在這裡拍照超有Feel，就像韓劇劇照一樣美麗。春天時，南怡島的櫻花樹也開出了粉白色的花朵，高大的櫻花樹形成了夢幻的櫻花隧道，千萬別錯過這場春季限定的風景。



▲馬卡龍色調的小法國充滿異國風情。（圖／韓國觀光公社提供）

距離南怡島不遠的「小法國」，也是熱門韓劇的拍攝地，收視率相當高的《祕密花園》、《來自星星的你》，都曾在這裡取景。小法國是小王子故事的主題樂園，在這裡能見到法國的象徵─以「雞」為主題的雕刻和藝廊，和許多法式建築，建築外觀繽紛的馬卡龍色彩相當吸睛，各式各樣的裝置藝術更是好拍的攝影點。



▲春天的晨靜樹木園非常熱鬧，許多花卉都在這場春之盛宴中共襄盛舉。（圖／京畿觀光公社提供）

春天，與閨密一起玩韓國，如果不去五顏六色的花花世界瞧瞧就太可惜了！展現了韓國庭園之美的晨靜樹木園，被CNN評選為玩韓國必去的50個景點之一。約於4月底時，這裡還會舉辦春花慶典，當番紅花、白木蓮花、淡黃色的山茱萸、水仙花…等種類多元的花朵一同綻放，將迎來最美麗的春天。



▲水原華城在1997年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。（圖／京畿觀光公社提供）

打算逛古老的韓式皇宮，感受王、世子、世子妃們曾經生活過的地方嗎？那麼韓劇《雲畫的月光》拍攝地點─水原華城是個不錯的選擇。水原華城在18世紀末建造而成，以磚、石混用的建築技法在當時相當先進，有相當良好的防禦作用。古色古香的建築彷彿讓人穿越時空，回到古老的朝鮮時代。



▲水原華城中的京畿道廳櫻花觀光步道，是賞櫻的絕佳地點。（圖／京畿觀光公社提供）

大都會旅遊今年春夏推出「南怡島.小法國村.晨靜樹木園.愛寶樂園.二日自由輕旅行六日」行程，春天，美麗的韓國處處都好拍，更有藍色貨櫃商場、明洞、東大門等逛街天堂，非常適合揪閨密們一起出遊，可以在行程中的兩日自由活動時間，安排到這些地點逛逛，成就最難忘的閨密韓國之旅。

推薦行程：

▲南怡島.小法國村.晨靜樹木園.愛寶樂園.二日自由輕旅行六日►►►

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