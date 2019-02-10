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情人節脫單先拜起來！台北3大月老廟　求姻緣也求平安

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▲▼指南宮。（圖／北市工務局提供）

▲指南宮在近年擺脫分手魔咒。（圖／台北市政府提供。）

旅遊中心／綜合報導

過完農曆新年後緊接著就是西洋情人節，如果今年不想再當單身狗，或是動了結婚念頭想趕進度脫魯，不妨趁著年節期間走一趟月老廟，求姻緣也求平安！《ETtoday新聞雲》就幫急欲脫單的你整理了台北的3間「超靈驗」月老廟，不管是求姻緣還是斬桃花，有拜有解！

台北霞海城隍廟

說到台北霞海城隍廟，在這裡成就的好姻緣之多，名氣早已傳遍海內外。過去也因有日劇特地來此取景，使外國觀光客參觀人數與日俱增，尤以日本人為多，許多外國知名藝人皆來參拜，如日本演歌天后小林幸子、好萊塢女星莎拉潔西卡派克等，也特地到廟裡祈求姻緣，小林幸子更是參拜不到一年就傳出喜訊。拜完月老後，千萬別忘記吃喜餅、喜糖和平安茶沾沾喜氣。

地址：台北市大同區迪化街一段61號
電話：02-2558-0346

▲▼大稻埕霞海城隍廟,民間信仰,廟宇,宮廟,宗教,寺廟,拜拜,祭祀,祭拜,求神問卜,古蹟,文化資產,拜月老,求姻緣,迪化街。（圖／記者李毓康攝）

▲霞海城隍廟的月老遠近馳名。（圖／圖／記者李毓康攝）

艋舺龍山寺
香火鼎盛的龍山寺除了主祀的觀世音菩薩，月老也是十分出名。龍山寺的月下老人（月老神君）供奉位置在後殿的月老廳，相當靈驗。到龍山寺拜月下老人有些特別的程序，必需先從最大的觀世音菩薩拜起，依序拜過媽祖、文昌帝君、關聖帝君等眾神並說明此次來意後，才能去找月老。

地址：台北市萬華區廣州街211號
電話：02-2302-5162

▲艋舺龍山寺,月老（圖／記者李鍾泉攝）

▲艋岬龍山寺香火鼎盛。（圖／資料照）

台北指南宮
主祀呂洞賓的指南宮，在過去一直有「情侶去必分手」的傳言，不過近年民間也出現另一種說法替指南宮翻案，認為呂仙公是能夠幫助斬斷自己和另一半的爛桃花和孽緣。此外，指南宮在近年也於後山山頂設置「情人聖地」，區內有姻緣木棧道、雙心相印的戀人平台、筊杯月娘椅及同心鎖，希望能破除指南宮的「分手魔咒」迷信。

地址：台北市文山區萬壽路115號
電話：02-2939-9922

指南宮情人聖地,貓空(圖/北市大地工程處提供)

▲指南宮破除分手魔咒成了約會景點。（圖／北市大地工程處提供）

關鍵字： 台北市旅遊 月老廟 霞海城隍廟 龍山寺 台北指南宮 台北旅遊

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